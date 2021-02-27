Klon Satışları Patladı

Klonlanan cep telefonları üzerine konuşan cep telefonu satışı yapan Musa Sağlam Öncelikle klonlama hakkında bilgi verdi. Teleon satışı yapan esnaf Musa Sağlam klonlamayı, “ Yurt dışından getirilen cihazlara IME atılmasıdır. IME ise elektronik kimlik bilgisi anlamına gelmektedir. Kimlik bilgisi değiştirilmiş cep telefonu demektir” diyerek tanımladı.

Teknik servisler yaptığı bir işlem olan klonlama hakkında konuşan Musa Sağlam,

Teknik servislerin yaptığı bir işlemdir bu. Servisler mail sallayarak bunu yapıyorlar. Bu bizim, sizin, etrafınızdaki cihazlara denk gelebiliyor. Bu yüzden de cihazlarımız klonlanmış oluyor. Klonlanan cihazlarda firma aranarak tek kart üzerinden çalıştırılabiliyor.

dedi.

UCUZ OLSUN YETER!

Açıklamalarının devamında son dönemde vatandaşın alım gücünün düştüğünü kaydeden Sağlam,

Yurt dışından getirilen ve klonlanan telefonlar bizim satışlarımızı olumsuz yönde etkiledi. Yurt dışından gelen cihazlar yarı yarıya satılıyor. Bundan dolayı müşteriler onları tercih ediyor. Bizim sattığımız cihazla yurt dışından gelen cihaz arasında fiyat farkından başka bir şey yok. O daha ucuza satılıyor. Dışardan gelen cihazların bizdekinin aksine garantisi yok. Sadece IME atan kişi, tekrardan IME garantisi verebilir” ifadelerini kaydetti. Vatandaşın ekonomik sıkıntılarda boğuldu son zamanlarda garantisi olmayan ucuz ürünlere yöneldiği ise dikkatlerden kaçmıyor.

IME TALEBİNDE ARTIŞ VAR

IME atma işleminde şu anda artış olduğunu kaydeden Sağlam, “Şu anki normal ürünlerin güncel fiyatları yüksek olduğu için müşteri IME’yle yöneliyor. Sattığımız teknolojik cihazlar dolar kurundan dolayı ücretleri arttı. Tabii bunun yanında bir fırsatçı dediğimiz stokçular var. Bunlar piyasadaki ürünü elinde biriktirip piyasaya sunmadığı zaman mevcut cihazların fiyatı artıyor” şeklinde konuştu.

ZİNCİR MARKETLER ESNAFI YUTTU

Açıklamalarının devamında sözü zincir marketlere getiren Sağlam cep telefonu satışlarında zincir marketlerin önemli rol oynadığını kaydetti. Esnaf Sağlam, zincir marketlerin kendi satışlarını önemli ölçüde düşürdüğünü söyleyerek,

Zincir marketler toplu alım yaptıkları için, bize göre daha uygun satıyorlar. Bu durumda bizim kar marjımız düşüyor. Biz dükkânlarımızda pek bir satış yapamıyoruz ve satışlarımız olumsuz yönde etkileniyor. O zincir marketlerde satılan ürünlerle bizim dükkânlarımızda sattığımız ürünler arasında hiçbir fark yok. Aynı telefon, aynı marka.

kelinde konuştu.

KÜÇÜK ESNAF TAKSİTLİ SATIŞ İSTİYOR

Cep telefon satışında kaldırılanda kredi kartı taksit imkanın tekrar getirilmesini talep eden Sağlam,

Zincir marketler kredi kartıyla taksitli satabiliyor. Bizde bu imkân yok. Bu satışımızı engelliyor. Daha önceden 6, 12 taksit vardı. Onlar kredili satış yapabilirken biz yapamıyoruz. 12 taksit değil de 6 taksit yapılsa ya da belli miktarda bir tutarın örneğin 3 binin üzerine taksit yapılmasa daha mantıklı olur. Bizim de satışımız daha iyi olur. Ama öncelikli talebimiz tabii taksitli satışların biz küçük esnaflara açılması yönünde”

diyerek sözlerini sonlandırdı.