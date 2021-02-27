Öğrencilere Tabletleri Evlerinde Teslim Ediliyor

İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay Yazıhan İlçesine ziyarette bulundu. Kanbay ve beraberindekiler, ilçe kırsalındaki okullar ile bu okullarda okuyan öğrencileri evlerinde ziyaret ederek, tabletlerini dağıttı. Yazıhan ilçe ziyaretinde İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay'ı İlçe Milli Eğitim Müdürü Sadun Kılınç ve okul idarecileri karşıladı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Sadun Kılınç'tan, ilçedeki eğitim faaliyetleri ve öğrencilerin durumu hakkında bilgi alan Kanbay, Sürür Abdurrahman Serttaş İlkokulu, Tecirli İlkokulu, Hamidiye İlkokulu, Şehit Yunus Kıroğlan İlkokullarına giderek, öğrencileri sınıflarında ziyaret etti. Kanbay, öğrenci ve öğretmenler ile yakından ilgilenerek, öğrencilere tavsiyelerde bulundu.
Kanbay, köy okullarında öğrencileri ziyaret ettikten sonra, dezavantajlı bölgelerdeki öğrencilerin evlerine misafir oldu. Kanbay, öğrenci ve aileleriyle bir süre sohbet ettikten sonra öğrencilere tabletlerini dağıttı. ( İHA)
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.