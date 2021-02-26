Skoru Yine Koruyamadık!

Haftalardır sergilediği kötü futbol neticesinde 6 maçtır kazanamayan Yeni Malatyaspor, 9 haftada 7 mağlubiyet alan lig sonuncu Gençlerbirliği karşısında da galip gelemedi. Teknik sorumlu Hakan Çalışkan ve sportif direktör Ali Ravcı yönetiminde sahaya çıkan sarı kırmızılılar Benjamin Tetteh’in attığı golle öne geçtiği maçta 1 puana razı oldu.

Yeni Malatyaspor, Süper Lig’in 27.haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. Haftalardır galibiyete hasret kalan sarı kırmızılılar Benjamin Tetteh’in kaydettiği golle öne geçtiği karşılaşmada rakibiyle 1-1 berabere kaldı. Sarı kırmızılılarda Semih Kaya rakip takım oyuncusuna yaptığı sportmenlik dışı faul gerekçesiyle kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

MAÇTAN NOTLAR

7. dakikada sağ kanatta topla buluşan Candeias bekletmeden ceza sahası içerisine ortaladı. Gelen ortaya yükselen Lima’nın kafa vuruşu kaleci Ertaç’ta kaldı.

8. dakikada Tetteh sağdan kanttan bekletmeden ortaladı. Yükselen topa hareketlenen Ahmet Ildız’ın vuruşu az fakla üstten dışarıya çıktı.

10. dakikada Orta alanda topla buluşan Mustafa Eskihellaç’ın uzaklardan çektiği sert şut az farkla soldan dışarıya çıktı.

18. dakikada Semih Kaya, Ayite’ye yaptığı sert faul sonrası sarı kart gördü. Kaya’nın kartı 22. dakikada VAR incelemesi sonucu kırmızıya döndü.

22. dakikada Gençlerbirliği rakip ceza sahası sol çaprazından serbest vuruş kullandı. Topun başına geçen Soner Dikmen’in etkili vuruşunda top az farkla dışarıya çıktı.

29. dakikada rakip ceza sahası içerisinde topla buluşan Soner’in gole giden vuruşunu son anda araya giren Chebake engellendi.

34. dakikada karşı atak yakalayan Yeni Malatyaspor’da Mustafa Eskihellaç az adamla yakaladığı Gençlerbirliği yarı alanına süratle topu taşıdı. Eskihellaç, ileri uçta müsait durumdaki takım arkadaşı Tetteh’e oynadı. Kaleci Nordfeldt ile karşı karşı karşıya kalan Tetteh yaptığı düzgün bir vuruşla topu sol köşeden ağlara gönderdi. 0-1

40. dakikada ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde seken top Gençlerbirliği oyuncusu Johansson’ın öne doğru geldi. Havadan gelen topa bekletmeden gelişine sert vuran Johansson’un vuruşunda top üst direğe çarparak dışarı gitti.

43. dakikada Yeni Malatyaspor rakip ceza sahası önünde serbest vuruş kazanan Gençlerbirliği’nde topun başına Soner Dikmen geçti. Dikmen’in düzgün ve sert vuruşunu kaleci Ertaç güçlükle kornere çeldi.

60. dakikada Malatyaspor yarı sahasında topla buluşan Ayite topu biraz sürdükten sonra önündeki boşluktan yararlanarak ceza sahası dışından sert vurdu. Ayite'nin vuruşu direkte patladı. Seken top kaleci Ertaç’ın sırtına çarparak ağlara gitti. 1-1

76. dakikada Gençlerbirliği savunmasındaki boşluktan yararlanan Mustafa Eskihellaç, aldığı topla ceza sahası içine kadar sokuldu. Kaleci ile karşı karşıya kalan Eskihellaç, topu az farkla soldan dışarıya gönderdi.

Stat: Eryaman Stadyumu

Hakemler: Alper Ulusoy x, İbrahim Çağlar Uyarcan x, İbrahim Bozbey x

Gençlerbirliği: Nordfeldt xx, Johansson xx, Arda Kızıldağ xx, Mustafa Akbaş xx (Polomat dk. 46 x), Halil İbrahim Pehlivan xx (Murat Yıldırım dk. 77 x), Piris xx, Soner Dikmen xx, Mugni xx (Sefa Yılmaz dk. 46 x), Candeias xx (Spiridonovic dk. 88 ?), Ayite xx, Sandro Lima xx

Yedekler: Übeyd Adıyaman, Furman, İlker Karakaş, Rahmetullahi Berişbek, Gökhan Altıparmak, Ömürcan Artan,

Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak

Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir xx, Chebake xx, Semih Kaya x, Wallace xx, Karim Hafez xx, Zeki Yavru xx, Hadebe xx, Ahmed Ildız xx (Zuqui dk. 90+2 ?), Mustafa Eskihellaç xx (Jetmir dk. 88 ?), Mallan xx (Umut Bulut dk. 46 x), Tetteh xx

Yedekler: Abdulsamet Damlu, Lukoki, Malle, Doğukan Emeksiz, Ndizeye, Kubilay Kanatsızkuş, Bülent Cevahir

Teknik Sorumlu: Ali Ravcı

Goller: Tetteh (dk. 34) (Yeni Malatyaspor), Ertaç Özbir (dk. 60 kk.) (Gençlerbirliği)

Kırmızı Kartlar: Semih Kaya (dk. 22) (Malatyaspor), Ayite, dk. 71 (Gençlerbirliği)

Sarı kart: Arda Kızıldağ (Gençlerbirliği)