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26 Şub 2021 - 17:42- Yaşam G: 26 Şub 2021 - 17:47

Malatya’da 11 kişi vefat etti

Malatya’da bugün vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:
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“73 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Bakır Mızrakçı’nın taziye adresi: Çöşnük Mahallesi, Ümit Sokak, No: 5, Battalgazi.

56 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mustafa Karaduman’ın taziye adresi: Cevherizade Mahallesi, Mücelli Caddesi, Mehmet Karaduman Apartmanı, No: 78, Battalgazi.

69 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Zeynal Işık’ın taziye adresi: Battalgazi Belediyesi, Köroğlu Sokak, Zeynal Hafız Apartmanı, No: 4, Battalgazi.

56 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Azize Doğan’ın taziye adresi: Çilesiz Mahallesi, Mıhlıdut Sokak, Başkent İkizkule B-Blok, No: 24/2/10, Yeşilyurt.

78 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Derviş Korkmaz’ın taziye adresi: Göztepe Mahallesi, Göztepe Caddesi, No: 52, Battalgazi.

92 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Meyri Çoşanay’ın taziye adresi: Hacı Abdi Mahallesi, Merhaba Sokak, Turan Apartmanı, No: 13/4, Battalgazi.

42 yaşında vefat eden ve Ören Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Kemal Durmuş’un taziye adresi: Ören Mahallesi, Akçadağ.

80 yaşında vefat eden ve Düzce Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Ayşe Yavuz’un taziye adresi: Düzce Mahallesi, Arapgir.

97 yaşında vefat eden ve Dedeköy Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Güley Uçar’ın taziye adresi: Dedeköy Mahallesi, Akçadağ.

66 yaşında vefat eden ve Şahnahan Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Mehmet Yücel’in taziye adresi: Şahnahan Mahallesi, Yeşilyurt.

88 yaşında vefat eden ve Aydınlar Köyü Mezarlığı’na defnedilen Hatice Soyak’ın taziye adresi: Aydınlar Köyü, Baskil, Elazığ.” ( Haber Merkezi)

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26 Şub 2021 - 17:42 - Yaşam

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