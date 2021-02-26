Malatya’da 11 kişi vefat etti

“73 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Bakır Mızrakçı’nın taziye adresi: Çöşnük Mahallesi, Ümit Sokak, No: 5, Battalgazi.
56 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mustafa Karaduman’ın taziye adresi: Cevherizade Mahallesi, Mücelli Caddesi, Mehmet Karaduman Apartmanı, No: 78, Battalgazi.
69 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Zeynal Işık’ın taziye adresi: Battalgazi Belediyesi, Köroğlu Sokak, Zeynal Hafız Apartmanı, No: 4, Battalgazi.
56 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Azize Doğan’ın taziye adresi: Çilesiz Mahallesi, Mıhlıdut Sokak, Başkent İkizkule B-Blok, No: 24/2/10, Yeşilyurt.
78 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Derviş Korkmaz’ın taziye adresi: Göztepe Mahallesi, Göztepe Caddesi, No: 52, Battalgazi.
92 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Meyri Çoşanay’ın taziye adresi: Hacı Abdi Mahallesi, Merhaba Sokak, Turan Apartmanı, No: 13/4, Battalgazi.
42 yaşında vefat eden ve Ören Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Kemal Durmuş’un taziye adresi: Ören Mahallesi, Akçadağ.
80 yaşında vefat eden ve Düzce Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Ayşe Yavuz’un taziye adresi: Düzce Mahallesi, Arapgir.
97 yaşında vefat eden ve Dedeköy Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Güley Uçar’ın taziye adresi: Dedeköy Mahallesi, Akçadağ.
66 yaşında vefat eden ve Şahnahan Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Mehmet Yücel’in taziye adresi: Şahnahan Mahallesi, Yeşilyurt.
88 yaşında vefat eden ve Aydınlar Köyü Mezarlığı’na defnedilen Hatice Soyak’ın taziye adresi: Aydınlar Köyü, Baskil, Elazığ.” ( Haber Merkezi)
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.