Busabah Malatya Busabah Malatya
26 Şub 2021 - 17:17- Spor G: 26 Şub 2021 - 17:21

Gençlerbirliği: 0 - Yeni Malayatspor: 1

Maçtan dakikalar ( İlk yarı)7. dakikada sağ kanatta topla buluşan Candeias bekletmeden ceza sahası içerisine ortaladı. Gelen ortaya yükselen Lima’nın...
mask

Maçtan dakikalar ( İlk yarı)
7. dakikada sağ kanatta topla buluşan Candeias bekletmeden ceza sahası içerisine ortaladı. Gelen ortaya yükselen Lima’nın kafa vuruşu kaleci Ertaç’ta kaldı.
8. dakikada Tetteh sağdan kanttan bekletmeden ortaladı. Yükselen topa hareketlenen Ahmet Ildız’ın vuruşu az fakla üstten dışarıya çıktı.
10. dakikada Orta alanda topla buluşan Mustafa Eskihellaç’ın uzaklardan çektiği sert şut az farkla soldan dışarıya çıktı.
18. dakikada Semih Kaya, Ayite’ye yaptığı sert faul sonrası sarı kart gördü. Kaya’nın kartı 22. dakikada VAR incelemesi sonucu kırmızıya döndü.
22. dakikada Gençlerbirliği rakip ceza sahası sol çaprazından serbest vuruş kullandı. Topun başına geçen Soner Dikmen’in etkili vuruşunda top az farkla dışarıya çıktı.
29. dakikada rakip ceza sahası içerisinde topla buluşan Soner’in gole giden vuruşunu son anda araya giren Chebake engellendi.
34. dakikada karşı atak yakalayan Yeni  Malatyaspor’da Mustafa Eskihellaç az adamla yakaladığı Gençlerbirliği yarı alanına süratle topu taşıdı. Eskihellaç, ileri uçta müsait durumdaki takım arkadaşı Tetteh’e oynadı. Kaleci Nordfeldt ile karşı karşı karşıya kalan Tetteh yaptığı düzgün bir vuruşla topu sol köşeden ağlara gönderdi. 0-1
40. dakikada ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde seken top Gençlerbirliği oyuncusu Johansson’ın öne doğru geldi. Havadan gelen topa bekletmeden gelişine sert vuran Johansson’un vuruşunda top üst direğe çarparak dışarı gitti.
43. dakikada Yeni Malatyaspor rakip ceza sahası önünde serbest vuruş kazanan Gençlerbirliği’nde topun başına Soner Dikmen geçti. Dikmen’in düzgün ve sert vuruşunu kaleci Ertaç güçlükle kornere çeldi.

Stat: Eryaman Stadyumu
Hakemler: Alper Ulusoy x, İbrahim Çağlar Uyarcan x, İbrahim Bozbey x
Gençlerbirliği: Nordfeldt xx, Johansson xx, Arda Kızıldağ xx, Mustafa Akbaş xx, Halil İbrahim Pehlivan xx, Piris xx, Soner Dikmen xx, Mugni xx, Candeias xx, Ayite xx, Sandro Lima xx
Yedekler: Übeyd Adıyaman, Furman, Sefa Yılmaz, Spiridonovic, İlker Karakaş, Rahmetullahi Berişbek, Gökhan Altıparmak, Ömğrcan Artan, Polomat, Murat Yıldırm
Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak
Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir xx, Chebake xx, Semih Kaya xx, Wallace xx, Karim Hafez xx, Zeki Yavru xx, Hadebe xx, Ahmed Ildız xx, Mustafa Eskihellaç xx, Mallan xx, Tetteh xx
Yedekler: Abdulsamet Damlu, Zuqui, Umut Bulut, Lukoki, Malle, Doğukan Emeksiz, Ndizeye, Kubilay Kanatsızkuş, Bülent Cevahir, Jetmir
Teknik Sorumlu: Hakan Çalışkan
Gol: Tetteh (dk. 34) (Yeni Malatyaspor)
Kırmızı kart: Semih Kaya (dk. 22) (Yeni Malatyaspor)
Sarı kart: Ayite (Gençlerbirliği) ( İHA)

# yeni malatyaspor, semih kaya, gençlerbirliği, ahmed ildız, karim hafez, mustafa eskihellaç, Soner Dikmen, son, İHA, ilk, yeni, malatyaspor, Kubilay Kanatsızkuş

26 Şub 2021 - 17:17 - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Malatya Markaları

Malatya Busabah Gazetesi, Malatya ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.

+90 (422) 325 11 19
Reklam bilgi
Adem Büyük’e Para Ve Men Cezası mask
Adem Büyük’e Para Ve Men Cezası
Kazanmak Alışkanlık Yaptı! mask
Kazanmak Alışkanlık Yaptı!
KAPLAN’IN MAĞLUBİYETİ YOK mask
KAPLAN’IN MAĞLUBİYETİ YOK
YEŞİLYURT KEMERSPOR’A KONUK OLACAK mask
YEŞİLYURT KEMERSPOR’A KONUK OLACAK
“GEREKEN TEDBİR ALINMALI” mask
“GEREKEN TEDBİR ALINMALI”
Akbaş’a ‘Hazır Ol’ Talimatı mask
Akbaş’a ‘Hazır Ol’ Talimatı
Anket Malatya'nın En Başarılı Belediye Başkanı?
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
MEHMET ALBAYRAK MALATYA’YA DÖNÜYOR mask
MEHMET ALBAYRAK MALATYA’YA DÖNÜYOR
Akbaş’a ‘Hazır Ol’ Talimatı mask
Akbaş’a ‘Hazır Ol’ Talimatı
Malatya’da bir garip pankart olayı mask
Malatya’da bir garip pankart olayı
Adem Büyük’e Para Ve Men Cezası mask
Adem Büyük’e Para Ve Men Cezası
Konyalıların Sevincine Tepki Gösterdiler mask
Konyalıların Sevincine Tepki Gösterdiler
GENÇLERBİRLİĞİ HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR mask
GENÇLERBİRLİĞİ HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

GALERİ

Gerçek güvenlik kamerasında ortaya çıktı mask
Gerçek güvenlik kamerasında ortaya çıktı
Doğanyol yeniden doğuyor mask
Doğanyol yeniden doğuyor
Gözler 1 Mart'a çevrildi mask
Gözler 1 Mart'a çevrildi
Memur-Sen’den 28 Şubat mağduriyeti çağrısı mask
Memur-Sen’den 28 Şubat mağduriyeti çağrısı
1 yıldır tekerler dönmüyor! mask
1 yıldır tekerler dönmüyor!
Gara Şehidi Semih Özbey’e anlamlı vefa mask
Gara Şehidi Semih Özbey’e anlamlı vefa
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL