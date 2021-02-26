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26 Şub 2021 - 15:54- Spor G: 26 Şub 2021 - 15:58

“Rakipler Bizden Çekinir Hale Geldiler”

TFF 3. Lig 1. Grup’ta mücadele eden Yeşilyurt Belediyespor’da Antalya Kemerspor karşısında alınan galibiyetin sevinci sürüyor. Ligde 9 maçtır kazanan turuncu yeşillilerin takım kaptanı Erhan Gözetlik, geriye düştükleri maçı çevirmenin zirve yarışında çok önemli olduğunu ifade ederek hedefe emin adımlarla gitmek istediklerini söyledi.

Ömer Ali Delibaş
Ömer Ali Delibaş Tüm Haberleri
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Yeşilyurt Belediyespor, ligin 20.haftasında deplasmanda karşılaştığı Antalya Kemerspor’u 1-0 geriye düştüğü maçta 3-1 mağlup ederek üst üste 9. galibiyetini aldı. Şampiyonluk yolunda oynadığı maçlarda takım olma gücünü yakalayan turuncu yeşillilerde futbolcular heyecanın giderek arttığı haftalarda geriye düşseler de kazanmak için var gücüyle mücadelelerini ortaya koyuyor. Antalya’da oynanan maçın ilk dakikalarında geriye düşen Yeşilyurt Belediyespor, rakibinin golüne 2 dakika sonra Güney Tutcuoğlu’yla karşılık verdi. Karşılaşmanın ikinci yarısında Akın Akman ve Emre Gemici ile skoru 3-1’ye taşıyan Yeşilyurt Belediyespor rakiplerinin kazandığı haftada hata yapmadı.

“REHAVATE KAPILMAYACAĞIZ”

Alınan galibiyetle puanını 41’e yükselten Yeşilyurt Belediyespor’un takım kaptanı Erhan Gözetlik, zor bir deplasmanda 3 puan kazanmanın önemli olduğunu belirterek, “Erken gelen golle geriye düştük. Kazanmamız gerektiğini bildiğimiz için oyundan kopmadık hemen karşılık verdik. Oyunun kontrolünü elimizde tutmak için savunma güvenliğini ön plana aldık. Kemerspor ligde kalma mücadelesi verdiği için acil puana ihtiyacı olan bir takım. Yakaladığımız seri galibiyet istikrar getirdi. Bu yüzden ikinci yarıya daha cesur şekilde başladık ve goller bulduk. Takım arkadaşlarımı verdikleri mücadeleden dolayı tebrik ediyorum. Bu haftaya kadar her şey istediğimiz şekilde gitti. İnşallah bundan sonraki haftalarda alabileceğimiz en yüksek puanları alıp ligi zirvede bitireceğiz. Önümüzde daha zor maçlar olacak. Ama bizde artık ligde adımızdan bahsettiriyoruz. Şampiyonluk yarışında bizde varız. Rakiplerimizde bizden çekinir hale geldiler. Rehavete kapılmadan yolumuza emin adımlarla ilerleyerek inşallah takımımızı hedeflediğimiz üst lige çıkartacağız” diye konuştu.

TFF 3. Lig 1. Grup’ta 20.haftada alınan toplu sonuçlar ise şöyle:

EDİRNE BELEDİYESPOR 0-0 ÇANKAYA FK

DERİNCE BELEDİYESPOR 1-1 ARTVİN HOPASPOR

OFSPOR 0-0 KIZILCABÖLÜKSPOR

MANİSASPOR 0-1 BUCASPOR

ANTALYA KEMERSPOR 1-3 YEŞİLYURT BELEDİYESPOR

DİYARBEKİRSPOR 1-0 NEVŞEHİR BELEDİYESPOR

PAYASSPOR 2-0 FATSA BELEDİYESPOR

ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR 4-1 ALEMDAĞSPOR

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26 Şub 2021 - 15:54 - Spor

Muhabir Ömer Ali Delibaş

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