Sözleşmeli personel alınacak

Basın İlan Kurumu ilan.gov.tr adresinde yer alan ilanda, "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar hükümlerine göre Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrası uyarınca sözleşmeli personel alınacaktır" bilgileri yer aldı.

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