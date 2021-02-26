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26 Şub 2021 - 15:44- Eğitim G: 26 Şub 2021 - 15:49

Sözleşmeli personel alınacak

İlana başvuracak adayların; ilanın Resmi Gazetede yayımlanma tarihinden itibaren 15 gün içinde (Saat: 23:59’a kadar) Üniversitemiz https://w3.beun.edu.tr/ adresinden internet ortamında başvurularını yapmaları gerekmektedir.

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Basın İlan Kurumu ilan.gov.tr adresinde yer alan ilanda, "Sözleşmeli  Personel  Çalıştırılmasına  İlişkin  Esaslar  hükümlerine  göre  Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrası uyarınca sözleşmeli personel alınacaktır" bilgileri yer aldı.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

# basın, ilan, sağlık

26 Şub 2021 - 15:44 - Eğitim

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