Busabah Malatya Busabah Malatya
26 Şub 2021 - 15:34- Ekonomi G: 26 Şub 2021 - 15:40

100 ton hurda demir ihale ile satılacaktır

İhale 02/03/2021 tarihine rastlayan Salı günü 14.00’da Karavezir mahallesi Kızılırmak caddesi Yeni Belediye binası kat:3 No:2 Gülşehir / NEVŞEHİR adresindeki belediye binamızın toplantı salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
mask

Basın İlan Kurumu ilan.gov.tr adresinde yer alan ilanda, "Belediyemiz ait aşağıda bilgileri yer alan muhtelif hurda demir malzemeler 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.Maddesine göre Açık teklif usulü ile ihale edilecektir" bilgileri yer aldı.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

# basın, ilan

26 Şub 2021 - 15:34 - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Malatya Markaları

Malatya Busabah Gazetesi, Malatya ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.

+90 (422) 325 11 19
Reklam bilgi
İcradan satılık araç mask
İcradan satılık araç
Kayısı Daha Çok Tüketilip Değer Kazanacak mask
Kayısı Daha Çok Tüketilip Değer Kazanacak
Çeyrek Altın Ne Kadar Oldu? mask
Çeyrek Altın Ne Kadar Oldu?
Birincilik Malatya’da! mask
Birincilik Malatya’da!
Belediye ticari araç kiralayacak! mask
Belediye ticari araç kiralayacak!
Malatya’da Ocak Ayında 560 Konut Satıldı mask
Malatya’da Ocak Ayında 560 Konut Satıldı
Anket Malatya'nın En Başarılı Belediye Başkanı?
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
MEHMET ALBAYRAK MALATYA’YA DÖNÜYOR mask
MEHMET ALBAYRAK MALATYA’YA DÖNÜYOR
Akbaş’a ‘Hazır Ol’ Talimatı mask
Akbaş’a ‘Hazır Ol’ Talimatı
Malatya’da bir garip pankart olayı mask
Malatya’da bir garip pankart olayı
Adem Büyük’e Para Ve Men Cezası mask
Adem Büyük’e Para Ve Men Cezası
Konyalıların Sevincine Tepki Gösterdiler mask
Konyalıların Sevincine Tepki Gösterdiler
GENÇLERBİRLİĞİ HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR mask
GENÇLERBİRLİĞİ HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

GALERİ

Gerçek güvenlik kamerasında ortaya çıktı mask
Gerçek güvenlik kamerasında ortaya çıktı
Doğanyol yeniden doğuyor mask
Doğanyol yeniden doğuyor
Gözler 1 Mart'a çevrildi mask
Gözler 1 Mart'a çevrildi
Memur-Sen’den 28 Şubat mağduriyeti çağrısı mask
Memur-Sen’den 28 Şubat mağduriyeti çağrısı
1 yıldır tekerler dönmüyor! mask
1 yıldır tekerler dönmüyor!
Gara Şehidi Semih Özbey’e anlamlı vefa mask
Gara Şehidi Semih Özbey’e anlamlı vefa
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL