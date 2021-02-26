İcradan satılık daire

Basın İlan Kurumu ilam.gov.tr adresinde yer alan ilanda, " Malatya İl, Battalgazi İlçe, 1943 Ada, 54 Parsel, ŞİFA Mahalle/Köy, 1.kat, 1 nolu Nolu Bağımsız Bölüm Malatya 2. İcra Hukuk Mahkemesinin 2016/606 E sayılı dosyasına verilen bilirkişi raporuna göre; Ana taşınmaz Malatya Battalgaziilçe Belediyesi imar planı içerisinde olup her türlü alt ve üst yapı hizmetlerinden azami ölçüde faydalanmaktadır. Taşınmaz üzerinde imara uygun yapılmamış bodrum+zemin+üç normal katlı betonarme doğalgaz kombi kaloriferli asansörlü binanın 1.katında bulunmaktadır" bilgileri yer aldı.

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