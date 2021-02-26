İcradan satılık daire

Basın İlan Kurumu ilam.gov.tr adresinde yer alan ilanda, " Malatya İl, Battalgazi İlçe, 1943 Ada, 54 Parsel, ŞİFA Mahalle/Köy, 1.kat, 1 nolu Nolu Bağımsız Bölüm Malatya 2. İcra Hukuk Mahkemesinin 2016/606 E sayılı dosyasına verilen bilirkişi raporuna göre; Ana taşınmaz Malatya Battalgaziilçe Belediyesi imar planı içerisinde olup her türlü alt ve üst yapı hizmetlerinden azami ölçüde faydalanmaktadır. Taşınmaz üzerinde imara uygun yapılmamış bodrum+zemin+üç normal katlı betonarme doğalgaz kombi kaloriferli asansörlü binanın 1.katında bulunmaktadır" bilgileri yer aldı.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.