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26 Şub 2021 - 15:26- Yaşam G: 26 Şub 2021 - 15:32

İcradan satılık daire

Ana binanın dış cephesi ısı yalıtımlı cam giydirme cephedir.
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Basın İlan Kurumu ilam.gov.tr adresinde yer alan ilanda, " Malatya İl, Battalgazi İlçe, 1943 Ada, 54 Parsel, ŞİFA Mahalle/Köy, 1.kat, 1 nolu Nolu Bağımsız Bölüm Malatya 2. İcra Hukuk Mahkemesinin 2016/606 E sayılı dosyasına verilen bilirkişi raporuna göre; Ana taşınmaz Malatya Battalgaziilçe Belediyesi imar planı içerisinde olup her türlü alt ve üst yapı hizmetlerinden azami ölçüde faydalanmaktadır. Taşınmaz üzerinde imara uygun yapılmamış bodrum+zemin+üç normal katlı betonarme doğalgaz kombi kaloriferli asansörlü binanın 1.katında bulunmaktadır" bilgileri yer aldı.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

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26 Şub 2021 - 15:26 Malatya- Yaşam

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