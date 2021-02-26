Busabah Malatya Busabah Malatya
26 Şub 2021 - 15:11- Spor G: 26 Şub 2021 - 15:14

ALEX TEKLİFİ REDDETTİ!

Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek, teknik direktörlük görevi için Fenerbahçeli eski futbolcu Alex De Souza’ya teklif sundu. Alex’in Hamzaoğlu’ndan boşalan koltuğu doldurmak için harekete geçen başkan Adil Gevrek’in teklifini reddettiği ifade edildi.
mask

HABER MERKEZİ

Sarı kırmızılı takımda bekleneni veremeyen Hamza Hamzaoğlu’nun istifasının ardından boşalan teknik direktörlük koltuğuna kimin geleceği Yeni Malatyasporlu futbol severlerin kafalarında merak konusu olmaya başladı. Birçok ismin sosyal medyada yer almasının ardından başkan Adil Gevrek katıldığı bir televizyon programında acele edilmeyeceğini doğru kararı vermek istediklerini söyledi. Fenerbahçeli eski futbolcu Alex De Souza’nın da listelerinde olduğunu doğrulayan Gevrek efsane futbolcunun yapılan teklifi kabul etmesi halinde anlaşabileceklerini söyledi. Brezilyalı oyuncuyla menajeri aracılığıyla yapılan ilk görüşmede olumlu yanıt alamayan Adil Gevrek’in alternatif isimlere yöneldiği bu isimler arasında Tamer Tuna’nın bir adım öne çıktığı konuşuluyor. Sarı kırmızılı yönetimin sezon sonuna kadar sözleşme teklif etmesini beğenmeyen Tuna’nın 1,5 yıllık mukavele talep ettiği ifade ettiği gelen bilgiler arasında. Yeni Malatyaspor yönetiminin Gençlerbirliği ile Beşiktaş maçlarında alınacak sonuçlara göre hafta içerisinde teknik direktörlük görevi için son kararı vermesi bekleniyor.

# yeni malatyaspor, gençlerbirliği, beşiktaş, Alex De Souza, hamza hamzaoğlu, fenerbahçe, adil gevrek, yeni, ilk, malatyaspor, son, Başkan

26 Şub 2021 - 15:11 - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Malatya Markaları

Malatya Busabah Gazetesi, Malatya ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.

+90 (422) 325 11 19
Reklam bilgi
Adem Büyük’e Para Ve Men Cezası mask
Adem Büyük’e Para Ve Men Cezası
Kazanmak Alışkanlık Yaptı! mask
Kazanmak Alışkanlık Yaptı!
KAPLAN’IN MAĞLUBİYETİ YOK mask
KAPLAN’IN MAĞLUBİYETİ YOK
YEŞİLYURT KEMERSPOR’A KONUK OLACAK mask
YEŞİLYURT KEMERSPOR’A KONUK OLACAK
“GEREKEN TEDBİR ALINMALI” mask
“GEREKEN TEDBİR ALINMALI”
Akbaş’a ‘Hazır Ol’ Talimatı mask
Akbaş’a ‘Hazır Ol’ Talimatı
Anket Malatya'nın En Başarılı Belediye Başkanı?
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
MEHMET ALBAYRAK MALATYA’YA DÖNÜYOR mask
MEHMET ALBAYRAK MALATYA’YA DÖNÜYOR
Akbaş’a ‘Hazır Ol’ Talimatı mask
Akbaş’a ‘Hazır Ol’ Talimatı
Malatya’da bir garip pankart olayı mask
Malatya’da bir garip pankart olayı
Adem Büyük’e Para Ve Men Cezası mask
Adem Büyük’e Para Ve Men Cezası
Konyalıların Sevincine Tepki Gösterdiler mask
Konyalıların Sevincine Tepki Gösterdiler
GENÇLERBİRLİĞİ HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR mask
GENÇLERBİRLİĞİ HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

GALERİ

Gerçek güvenlik kamerasında ortaya çıktı mask
Gerçek güvenlik kamerasında ortaya çıktı
Doğanyol yeniden doğuyor mask
Doğanyol yeniden doğuyor
Gözler 1 Mart'a çevrildi mask
Gözler 1 Mart'a çevrildi
Memur-Sen’den 28 Şubat mağduriyeti çağrısı mask
Memur-Sen’den 28 Şubat mağduriyeti çağrısı
1 yıldır tekerler dönmüyor! mask
1 yıldır tekerler dönmüyor!
Gara Şehidi Semih Özbey’e anlamlı vefa mask
Gara Şehidi Semih Özbey’e anlamlı vefa
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL