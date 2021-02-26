ALEX TEKLİFİ REDDETTİ!

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Sarı kırmızılı takımda bekleneni veremeyen Hamza Hamzaoğlu’nun istifasının ardından boşalan teknik direktörlük koltuğuna kimin geleceği Yeni Malatyasporlu futbol severlerin kafalarında merak konusu olmaya başladı. Birçok ismin sosyal medyada yer almasının ardından başkan Adil Gevrek katıldığı bir televizyon programında acele edilmeyeceğini doğru kararı vermek istediklerini söyledi. Fenerbahçeli eski futbolcu Alex De Souza’nın da listelerinde olduğunu doğrulayan Gevrek efsane futbolcunun yapılan teklifi kabul etmesi halinde anlaşabileceklerini söyledi. Brezilyalı oyuncuyla menajeri aracılığıyla yapılan ilk görüşmede olumlu yanıt alamayan Adil Gevrek’in alternatif isimlere yöneldiği bu isimler arasında Tamer Tuna’nın bir adım öne çıktığı konuşuluyor. Sarı kırmızılı yönetimin sezon sonuna kadar sözleşme teklif etmesini beğenmeyen Tuna’nın 1,5 yıllık mukavele talep ettiği ifade ettiği gelen bilgiler arasında. Yeni Malatyaspor yönetiminin Gençlerbirliği ile Beşiktaş maçlarında alınacak sonuçlara göre hafta içerisinde teknik direktörlük görevi için son kararı vermesi bekleniyor.