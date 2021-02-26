YEŞİLYURT SEVİNDİRDİ SIRA SİZDE!

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26 Şub 2021 - 15:04- Spor G: 26 Şub 2021 - 15:11

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Yeni Malatyaspor, Süper Lig’in 27.haftasında Gençlerbirliği ile kritik bir randevuya çıkacak. Hamza Hamzaoğlu’nun istifasının ardından teknik direktörlük görevi için arayışların sürdüğü sarı kırmızılılarda hedef ligin son sırasında bulunan Başkent ekibi karşısında galip gelerek 6 maçlık kazanamama serisini bitirmek. Hazırlıklarını tamamlayarak dün akşam maçın oynanacağı kente havayoluyla geçen kaplanlar sportif direktör Ali Ravcı yönetiminde sahaya çıkacak.

Ömer Ali Delibaş
Ömer Ali Delibaş Tüm Haberleri
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Sarı kırmızılılar Ankara Eryaman Stadyumu’nda saat 16.00’da başlayacak Gençlerbirliği maçına 3 puan parolasıyla çıkacak. İzmir Bölgesi Üst Klasman Hakemi Alper Ulusoy’un yöneteceği maçta İbrahim Çağlar Uyarcan (Manisa Üst Klasman Yardımcı Hakemi) ve İbrahim Bozbey (İzmir Üst Klasman Yardımcı Hakemi) görev yapacak. Maçın dördün hakemi ise Emre Kargın (İzmir Üst Klasman Hakemi). Mücadele Beinsport HD 2’den naklen yayınlanacak.

Süper Lig’de daha önce Gençlerbirliği takımıyla 5 kez karşılaşan Yeni Malatyaspor rakibine hiç yenilmedi. Sarı kırmızılılar 2017-2018 sezonunun ilk yarısında Ankara’da oynadığı maçta Khalid Boutaib’in kaydettiği golle Gençlerbirliği’ni 1-0 yenerken aynı sezonun ikinci yarısındaki maçı Yeni Malatyaspor 4-1’lik skorla kazandı. Kaplanlar 2019-2020 sezonundaki ilk maçta 3-3, ikinci karşılaşmada ise rakibiyle golsüz berabere kaldı. Bu sezonun ilk yarısında Malatya’da oynanan maçı sarı kırmızılılar Semih Kaya ve Kubilay Kanatsızkuş’un golleriyle 2-1 kazandı. Gençlerbirliği’nin golünü Yeni Malatyaspor’un eski futbolcusu Murat Yıldırım kaydetti.

ACQUAH YERİNE AHMED

Konyaspor karşısında 2-0 öndeyken aldığı 3-2’lik mağlubiyetle taraftarını üzen Yeni Malatyaspor Gençlerbirliği maçını kazanarak ligde rahat bir nefes almayı planlıyor. Sportif direktör Ali Ravcı yönetiminde sahaya çıkacak olan sarı kırmızılı ekipte sakat futbolcu bulunmazken Konyaspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen orta saha oyuncusu Afriyie Acquah ve 1 maçtan men cezası alan kaptan Adem Büyük bugün ki maçta forma giyemeyecek. Ali Ravcı’nın Acquah’ın yerine Ahmed Ildız’e şans vermesi tahmin edilirken Malatyalı futbol adamının sahaya süreceği on birde rotasyon yapıp yapmayacağı ise merakla bekleniyor. Ligde Salı günü şampiyonluk adayı Beşiktaş’ı konuk edecek olan Yeni Malatyaspor bugün ki maçta iyi bir sonuç alarak zorlu karşılaşmaya moralli çıkmak isteyecek.

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26 Şub 2021 - 15:04 - Spor

Muhabir Ömer Ali Delibaş

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