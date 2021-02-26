Malatya'da kumar baskını

Pandemi sürecinde tedbirler kapsamında kapalı olması gereken işyerlerine yönelik denetimleri sıklaştıran Malatya polisi, bir işyerine yaptığı baskında kumar oynayan 4 şahsı yakaladı.
Malatya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir işyerinde yasa dışı kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Polis ekipleri Dabakhane Mahallesi'ndeki iş yerinde gerçekleştirdikleri denetimde 4 şahsı kumar oynarken suç üstü yakaladı. Şahıslara para cezasının yanı sıra Covid-19 tedbirlerine uymamaktan da idari ceza kesilirken, işletme sahibine de 'Kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak' suçundan adli işlem yapıldı.
Şahısların kumar oynadığı 700 TL geçici olarak muhafaza altına alınırken işyeri sahibine de pandemi kurallarına uymadığı için ayrıca idari yaptırım uygulandı.( İHA)
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.