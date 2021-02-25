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25 Şub 2021 - 17:53- Asayiş G: 25 Şub 2021 - 18:08

Malatya’da 112 personelleri kaza yaptı

Malatya’nın Arapgir ilçesinde yaşanan trafik kazasında 112 Acil Tıp Teknisyeni 2 kişi yaralandı.
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Edinilen bilgiye göre,  Malatya’nın Arapgir ilçesi Keban Karayolu üzeri 15. kilometrede meydana gelen kazada, Gizem Türkcan (24) yönetimindeki 35 ANC 001 plakalı otomobil yoldan çıkarak devrildi. Yaşanan kazada 112 Acil Tıp Teknisyeni olan sürücü

Gizem Türkcan ile otomobilde bulunan 112 Acil Tıp Teknisyeni Miraç Altın (22) yaralandı.

Yaralanan iki 112 görevlisi olay yerine gelen ambulans ile Arapgir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki tedavilerinin ardından Malatya  Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen 2 yaralının tedavileri devam ederken, kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.( İHA)

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25 Şub 2021 - 17:53 Malatya- Asayiş

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