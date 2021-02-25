Malatya’da 112 personelleri kaza yaptı

Edinilen bilgiye göre, Malatya’nın Arapgir ilçesi Keban Karayolu üzeri 15. kilometrede meydana gelen kazada, Gizem Türkcan (24) yönetimindeki 35 ANC 001 plakalı otomobil yoldan çıkarak devrildi. Yaşanan kazada 112 Acil Tıp Teknisyeni olan sürücü
Gizem Türkcan ile otomobilde bulunan 112 Acil Tıp Teknisyeni Miraç Altın (22) yaralandı.
Yaralanan iki 112 görevlisi olay yerine gelen ambulans ile Arapgir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki tedavilerinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen 2 yaralının tedavileri devam ederken, kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.( İHA)
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.