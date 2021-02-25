Adem Büyük’e Para Ve Men Cezası

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) 52 sayılı toplatışında alınan kararlar açıklandı. Yeni Malatyaspor’un Konyaspor ile karşılaştığı maçta güvenlik görevlisine yönelik hakaret ettiği gerekçesiyle kaptan Adem Büyük’e 1 maç ceza verildi. Açıklanan karar şöyle:

“YENİ MALATYASPOR Kulübü sporcusu ADEM BÜYÜK'ün, 20.02.2021 tarihinde oynanan YENİ MALATYASPOR-İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Süper Lig müsabakasında, resmi güvenlik görevlisine yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-a ile 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 6.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,” ifadeleri yer aldı. ( Haber Merkezi)