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25 Şub 2021 - 17:37- Spor G: 25 Şub 2021 - 17:42

Adem Büyük’e Para Ve Men Cezası

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) 52 sayılı toplatışında alınan kararlar açıklandı.

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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) 52 sayılı toplatışında alınan kararlar açıklandı. Yeni Malatyaspor’un Konyaspor ile karşılaştığı maçta güvenlik görevlisine yönelik hakaret ettiği gerekçesiyle kaptan Adem Büyük’e 1 maç ceza verildi. Açıklanan karar şöyle:

“YENİ MALATYASPOR Kulübü sporcusu  ADEM BÜYÜK'ün, 20.02.2021 tarihinde oynanan YENİ MALATYASPOR-İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Süper Lig müsabakasında, resmi güvenlik görevlisine yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-a ile 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 6.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,” ifadeleri yer aldı. ( Haber Merkezi)

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25 Şub 2021 - 17:37 - Spor

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