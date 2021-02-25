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25 Şub 2021 - 16:16- Spor G: 25 Şub 2021 - 16:22

Kazanmak Alışkanlık Yaptı!

Yeşilyurt Belediyespor, tehlikeli bir virajı daha kayıpsız atlatarak emin adımlarla yoluna devam ediyor. TFF 2. Ligi’ne yükselmenin hesaplarını yapan temsilcimiz deplasmanda karşılaştığı Antalya Kemerspor’u 1-0 geriden gelerek Güney Tutcuoğlu, Akın Akman ve Emre Gemici’nin kaydettiği gollerle 3-1 yenmeyi başardı. Ligde şampiyonluğa oynayan rakiplerinin de kazandığı haftada hata yapmayan turuncu yeşilliler bu galibiyetle kazanma serisini 9 maça çıkardı.

Ömer Ali Delibaş
Ömer Ali Delibaş Tüm Haberleri
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TFF 3. Lig 1. Grup’ta mücadele veren Yeşilyurt Belediyespor, 20.hafta karşılaşmasında Antalya Kemerspor’a konuk oldu. Müsabakanın 5. dakikasında 1-0 geriye düşen turuncu yeşililer bu gole 2 dakika sonra Güney Tutcuoğlu’yla yanıt verdi. Maçta erken gelen gollerin ardından daha kontrollü oynamayı tercih eden her iki takımda ilk yarıda birbirlerine diş geçiremedi ve soyunma odasına 1-1’lik eşitlikle girdi. Zirve yarışında kayıp yaşamak istemeyen teknik direktör Nihat Balan yönetimindeki Yeşilyurt Belediyespor ikinci yarıda oyundaki hakimiyetini artırdı. Ev sahibi takımın etkili olmayan pozisyonları karşısında kontra atakla hızlı çıkan turuncu yeşilliler 69.dakikada Akın Akman’ın kaleciyle karşı karşıya kaldı pozisyonda topu ağlara göndermesiyle 2-1 üstünlüğü yakaladı. Kemerspor’un santra atışını yapılmasının ardından topu kapan Yeşilyurt Belediyespor’lu oyuncular gelişen ilk atakta Emre Gemici’yi ceza sahasında topla buluşturdu ve usta golcü takımını 3-1 öne geçirerek maçın skorunu tayin etti.

STAT: Kemer İlçe Stadı

HAKEMLER: Göksu Furkan Güngör, Şefik Öner, Mustafa Kırbaş, 4.hakem Mert Korel

ANTALYA KEMERSPOR: 1.Nihat Şahin, 8.Mert Çölgeçen (Dk.79 Akin Zeyrek), 60.Mustafa Hakkı Peker (Dk.83 Rıdvan Okuş), 19.Evren Horozal, 21.Umut Dilek, 23.Mesut Saray, 24.Berkay Arslan, 38.Seyit Mehmet Söğüt, 65.Ramazan Övüç, 77.Sercan Bıyıklı, 88.Talha Bulut (Dk.76 Cem Unal)

YEDEKLER: 98.Muhammed Geylani Özturan, 9.Cem Ünal, 12.Rıdvan Okuş, 26.Akın Zeyrek, 47.Uğur Okan Aslan, 37.Emre Çoban, 71.Yusuf Kerçin

TEKNİK SORUMLU: Tuğrul Metin

YEŞİLYURT BELEDİYESPOR: 69.İsmail Cengiz, 80.Sıddık Çelik, 10.Emre Gemici Dk.85 Uğurcan İkikardeş), 11.Akın Akman (Dk.89 Burak Balaban), 14. Gökhan Payal, 18.Ayhan Gürbüz, 33.İlker Günaslan, 44.Erhan Gözetlik, 61.Mücahit Çakır, 70. Halil Çelik (Dk.85 Deniz Ataç), 89.Güney Tutcuoğlu (Dk76. İzlem Anıl Balakkız)

YEDEKLER: 96.Timur Çakıroğulları, 6.Fahri Utku Öçalmaz, 21.Deniz Ataç, 39.Uğurcan İkikardeş, 41.Burak Balaban, 16.İzlem Anıl Balakkız, 22.Erçin Ilgaz

TEKNİK SORUMLU: Nihat Balan

GOLLER: Dk.5 Umut Dilek (Antalya Kemerspor), Dk.7 Güney Tutcuoğlu Dk.69 Akın Akman Dk.71 Emre Gemici (Yeşilyurt Belediyespor)

SARI KART: Dk.10 Ramazan Övüç, Dk.12 Mesut Saray, Dk.90 Akın Zeyrek (Antalya Kemerspor) Dk.76 İzlem Anıl Balakkız, Dk.89 İlker Günaslan (Yeşilyurt Belediyespor

# TFF 3. Lig, yeşilyurt belediyespor, Antalya Kemerspor, Nihat Balan, Emre Gemici, Güney Tutcuoğlu, Umut Dilek, ilk, Gökhan Payal, halil çelik, yeşilyurt

25 Şub 2021 - 16:16 - Spor

Muhabir Ömer Ali Delibaş

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