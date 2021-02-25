KAPLAN’IN MAĞLUBİYETİ YOK

Yeni Malatyaspor ligin ilk yarısında Malatya’da oynadığı maçta rakibini Semih Kaya ve Kubilay Kanatsızkuş’un attığı gollerle 2-1 yenmişti. Konuk ekibin golünü eski Malatyaspor’lu futbolcu Murat Yıldırım kaydetmişti. Opta Facts tarafından hazırlanan verilere göre; Gençlerbirliği'nin Süper Lig tarihinde hiçbir maçta mağlup edemediği tek rakibi Yeni Malatyaspor (2B 3M).

Gençlerbirliği'ne konuk olduğu üç resmi maçın birini kaybeden Yeni Malatyaspor (1G 1B), tek mağlubiyetini 2010/11 Türkiye Kupası'nda almıştı (2-0).

Süper Lig'de dört maçtır gol atamayan Gençlerbirliği (1B 3M), kulüp tarihinde beş maçlık bir hasreti sadece 1989/90'da yaşamıştı.

Deplasmanda oynadığı son üç Süper Lig maçını kaybetmeyen Yeni Malatyaspor (2G 1B), daha uzun bir seriyi en son Aralık 2019'da yakalamıştı (6 maç).

Süper Lig'de cuma günleri oynadığı son altı maçın sadece birini kazanabilen Gençlerbirliği (1B 4M), galip gelemediği beş karşılaşmada da en az üçer gol yedi (toplam 18 gol).

Süper Lig'in geride kalan bölümünde en az isabetli şut çeken takım olan Gençlerbirliği (75), Rizespor'un (147) ardından kalesine en fazla şut gelen ekip konumunda (134).

Bu sezon Süper Lig'de en fazla kafa golü yiyen takım Yeni Malatyaspor (10); bu şekilde Gençlerbirliği'nden (3) daha az gol bulan tek ekip ise Kayserispor (1).

Süper Lig'in 2020/21 sezonunda en fazla maçın ilk golünü yiyen takım olan Yeni Malatyaspor (17), bu karşılaşmalardan en fazla puan çıkaran ekip konumunda (13). Aynı süreçte en az maçın açılış golünü kaydeden takım ise Gençlerbirliği (6).

Bu sezon Süper Lig'de en fazla gol atan iki Gençlerbirliği oyuncusundan biri olan Robert Piris da Motta (4; Daniel Candeias ile eşit), bu gollerin tamamını iç saha karşılaşmalarında penaltıdan kaydetti.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 10 gol atan Yeni Malatyaspor forveti Adem Büyük, kariyerinin en yüksek sayısını yakaladı.( Haber Merkezi)