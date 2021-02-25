Sözleşmeli bilişim personelleri alınacak

Basın İlan Kurumu ilan.gov.tr adresinde yer alan ilanda "Jandarma Genel Komutanlığına "Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında İlk Defa Devlet Memurluğuna Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu (4-B maddesi) çerçevesinde "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda 375 sayılı KHK'ya tabi açıktan temin yoluyla (4) sözleşmeli bilişim personelinin (erkek veya kadın) temini yapılacaktır" bilgileri yer aldı.

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