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25 Şub 2021 - 15:19- Gündem G: 25 Şub 2021 - 15:23

Sözleşmeli bilişim personelleri alınacak

İlan metni, www.jandarma.gov.tr, www.jsga.edu.tr ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının www.kamuilan.ailevecalisma.gov.tr internet adresinde “Kamu Personeli Alım İlanları” bölümünde internet sitelerinde yayımlanacaktır.
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Basın İlan Kurumu ilan.gov.tr adresinde yer alan ilanda "Jandarma   Genel   Komutanlığına   "Jandarma   Genel   Komutanlığı   ve   Sahil   Güvenlik Komutanlığında   İlk  Defa  Devlet  Memurluğuna  Atanacaklar  İçin  Yapılacak  Sınavlar  Hakkında Yönetmelik"  hükümleri  doğrultusunda  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanunu  (4-B  maddesi) çerçevesinde   "Kamu   Kurum   ve   Kuruluşlarının   Büyük   Ölçekli   Bilgi   İşlem   Birimlerinde Sözleşmeli   Bilişim   Personeli   İstihdamına   İlişkin   Esas   ve   Usuller   Hakkında   Yönetmelik" hükümleri  doğrultusunda  375  sayılı  KHK'ya  tabi  açıktan  temin  yoluyla  (4)  sözleşmeli  bilişim personelinin (erkek veya kadın) temini yapılacaktır" bilgileri yer aldı.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

# ilk, basın, büyük, ilan

25 Şub 2021 - 15:19 - Gündem

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