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25 Şub 2021 - 15:07- Ekonomi G: 25 Şub 2021 - 15:13

İcradan satılık araç

Aracın ön sağ sinyal lambasının kırık olduğu, diğer far ve lambaların fiziksel olarak sağlam oldukları tespit edilmiştir.
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Basın İlan Kurumu ilan.gov.tr adresinde yer alan ilanda "34PM4719 plakalı, 2015 model, beyaz renk, dizel yakıtlı, aracın anahtarı mevcut, ruhsat yok, aracın aküsü bitmiş olduğundan araç çalıştırılamamış olup motor durumu kontrol edilememiştir" bilgileri yer aldı.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

# basın, ilan

25 Şub 2021 - 15:07 Malatya- Ekonomi

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