Mahkemeden Satılık Tarla

Basın İlan Kurumu ilan.gov.tr adresinde yer alan ilanda, " Malatya İli, Darende İlçe, Balaban Mahallesi Çay içi (Mığdığ yeri) 108 Ada, 1 Parsel tapu kayıtlarında kayısı bahçesi olarak geçmekte ise de taşınmaz üzerinde herhangi bir meyve (kayısı vb) ağacı mevcut değildir. Ekonomik getirisi olmayan çalı formunda canlı çit bitkileri mevcuttur" bilgileri yer aldı.

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