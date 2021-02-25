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25 Şub 2021 - 15:00- Yaşam G: 25 Şub 2021 - 15:05

Mahkemeden Satılık Tarla

Sulama suyu sıkıntısı yoktur.
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Basın İlan Kurumu ilan.gov.tr adresinde yer alan ilanda, " Malatya İli, Darende İlçe, Balaban Mahallesi Çay içi (Mığdığ yeri) 108 Ada, 1 Parsel tapu kayıtlarında kayısı bahçesi olarak geçmekte ise de taşınmaz üzerinde herhangi bir meyve (kayısı vb) ağacı mevcut değildir. Ekonomik getirisi olmayan çalı formunda canlı çit bitkileri mevcuttur" bilgileri yer aldı.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

# malatya, basın, ilan

25 Şub 2021 - 15:00 Malatya- Yaşam

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