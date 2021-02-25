YEŞİLYURT KEMERSPOR’A KONUK OLACAK

Ligde üst üste 8 maçını kazanarak zirve yarışına ortak olan Yeşilyurt Belediyespor, 2. Lig yolunda Kemerspor engelini aşmak için önemli bir 90 dakikaya çıkacak. Antalya ekibiyle Kemer İlçe Stadı’nda bugün saat 13.00’de kozlarını paylaşacak olan turuncu yeşillilerin mücadelesini Göksu Furkan Güngör (Kocaeli Klasman Hakemi), Şefik Öner (Kocaeli Klasman Yardımcı Hakemi) ve Mustafa Kırbaş (Kocaeli Klasman Yardımcı Hakemi) hakem üçlüsü yönetecek. Maçın dördüncü hakemi ise Mert Korel (Eskişehir Bölgesel Hakem).

2. LİG HAYAL DEĞİL

Ligin ilk yarısında Malatya’da oynanan maçta rakibini Emre Gemici, Halil Çelik ve Gökhan Payal’ın kaydettiği gollerle 3-2 mağlup etmeyi başaran Yeşilyurt Belediyespor dış sahada bu sezon karşılaştığı 9 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik 2 mağlubiyet aldı. Turuncu yeşilli ekip bu maçlarda 16 gol kaydederken kalesinde 6 gol gördü. Son dış saha mağlubiyetini Kasım ayında alan Yeşilyurt Belediyespor, Ofspor’a 1-0 kaybetmişti. Teknik direktör Nihat Balan’ın gelişiyle birlikte iyi bir çıkış yakalayan Malatya ekibi tecrübeli teknik adamın raporu doğrultusunda devre arasında yaptığı takviyelerle kadrosunu güçlendirdi. Savunma güvenliğini sağlama alan Yeşilyurt Belediyespor galip geldiği 8 haftada 16 kez fileleri havalandırırken kalesinde yalnızca 2 gol gördü. Turuncu yeşilliler başarılı gidişatını sürdürmesi halinde şampiyon olarak doğrudan arzu edilen 2. Lige adını yazdırabilecek. Ev sahibi takım Antalya Kemerspor ise topladığı 20 puanla küme düşme potasının bir basamak önünde bulunuyor. Ligdeki son iki maçını 1-0’lık skorlarla kazanan Akdeniz ekibi iç sahada 10 karşılaşmada 4 galibiyet 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Mavi beyazlılar rakiplerine attığı 9 gole karşılık kalesinde 16 gol gördü.