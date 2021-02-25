“GEREKEN TEDBİR ALINMALI”

Süper Lig’in 27.haftasında yarın Gençlerbirliği’ne konuk olacak olan Yeni Malatyaspor’da hazırlıklar sürüyor. Sportif direktör Ali Ravcı yönetiminde son çalışmasını bugün gerçekleştirecek olan sarı kırmızılılar akşam saatlerinde havayoluyla Ankara’ya hareket edecek. Galibiyet hasretinin 6 maça çıktığı Malatya ekibinde teknik direktörlük görevi için arayışlar sürerken camianın beklentisi geçen yıl yaşanan acı tecrübelerin bir daha yaşanmaması yönünde. Busabah Gazetesi’ne özel açıklamalarda bulunan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, geçen yıl yaşanan küme düşme korkusunu Malatyalıların bir daha yaşamaması gerektiğini söyledi.

Yeni Malatyaspor’un bu sezon ligde orta sıralarda gidip geldiğini hatırlatan Güder, bu durumun Malatyalı spor severlerin yüreklerini ağızlara getirdiğini ifade ederek

Konyaspor karşısında ilkyarıda 2-0 önde olmamız sonrasında 3-2 yenilmemiz ciddi anlamda hepimizi üzdü. Malatyaspor bizi bir araya getiren ortak değerimizdir. Şehrimizin olmazsa olmazıdır. Geçen yıl yaşanan küme düşme hadisesini bir daha yaşamak ve hatırlamak istemiyoruz. Başarısızlığı ne Malatyaspor’umuz ne de Malatyalılar asla hak etmiyor. Ama birde gerçekler var. İnsanın olduğu yerde inişler çıkışlar mutlaka olacaktır. Önemli olan inişlerin olduğu dönemlerde insanların bu çöküşe tedbir almalarıdır. Bilindiği üzere teknik direktör Hamza Hamzaoğlu görevinden istifa etti. Kulüp başkanının bundan sonraki süreçte tedbir alacağına inanıyorum. Geçen sene yaşanan sıkıntıları bizlere bir daha yaşatmayacaktır. Bu noktada gereken çalışmaları yapmalılar. Büyükşehir Belediyesi ve Yeşilyurt Belediyesi gibi bizlerde geçen yıl takımımıza hem maddi hem manevi anlamda büyük destekler verdik. Şehrin bütün sorunlarıyla ilgilenmekle mükellef belediyelerin kulüplerin sorunlarıyla da sürekli ilgilenmesi mümkün olmayabiliyor. Ama Malatyaspor’un Süper Lig’de kalması adına Battalgazi Belediyesi olarak diğer belediyelerimizle beraber üzerimize ne düşüyorsa yerine getirme noktasında sorumluluğumuzu yerine getireceğiz.

diye konuştu.