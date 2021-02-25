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25 Şub 2021 - 14:00- Ekonomi G: 25 Şub 2021 - 13:13

Kayısı Daha Çok Tüketilip Değer Kazanacak

TMO, geçtiğimiz günlerde 48 ton kayısıyı ambalajlayıp 150 satış noktasında satmaya başladı. Bu önemli gelişmeyle kayısının hem iç piyasada daha çok tüketilmesi hem de daha çok değer kazanması bekleniyor.

Mutlu Sarıgül
Mutlu Sarıgül Tüm Haberleri
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Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) satın aldığı kuru kayısıları kendi mağazalarında satmaya başladı. Türkiye genelinde yaklaşık 150 satış noktasında satılan bu önemli gelişmeyi BUSABAH gazetesine anlatan Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan,  bu yıl Toprak Mahsulleri Ofisi’nin kuru üzüm, kuru incir ve fındıkta olduğu gibi taban fiyat ve piyasaları regüle etmek için kayısıda da alım yaptığını hatırlattı.

Başkan Özcan, TMO’nun satın aldığı, Malatya Ticaret Borsası’nın lisanslı depoda muhafaza ettiği ürünlerden 48 tonunun ambalajlamasını yaptıktan sonra Türkiye’de yer alan 150 satış noktasında satışa başladığını söyledi.

“TÜKETİCİYE SUNMAYA DEVAM EDİLECEK”

Bunun çok önemli bir gelişme olduğunu ifade eden Başkan Özcan,

Bu kuru kayısı açısından çok önemli ve prestijli bir gelişme. Bugün Türkiye ve dünyanın gıda sektöründe önemli hizmetler veren devlete ait Toprak Mahsulleri Ofisi’nin böyle bir karar alıp kuru kayısıyı da kendi satış noktalarında tüketiciye sunmuş olması çok önemli bir durum. İnşallah bu karardan sonra özellikle iç piyasadaki tüketimde ciddi anlamda bir artış bekliyoruz. Bu da kuru kayısının değer kazanması noktasında önemli. Özellikle bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımıza, Tarım Bakanımıza, TMO Genel Müdürümüze kayısıyla ilgili aldıkları bu karardan dolayı Malatya üreticileri adına da teşekkür ediyoruz. Şu anda depolarda satın alınan ürünleri parça parça, değişik ambalajlama metotlarıyla tüketiciye sunmaya devam edilecek.

şeklinde konuştu.

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25 Şub 2021 - 14:00 Malatya- Ekonomi

Muhabir Mutlu Sarıgül

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