AÇLIK SINIRI, ASGARİ ÜCRETİ YUTTU!

Açlık sınırı 3 bin 313 liraya çıktı yoksulluk sınırı ise 11 bin 466 liraya yükseldi. Dört kişilik bir ailenin dengeli ve sağlıklı beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması şubatta önceki aya göre 46 lira daha artarak 3 bin 313 liraya kadar çıktı. Aynı ailenin yoksulluk sınırı ise 11 bin 466 liraya yükseldi. Açlık sınırının 489 lira arttığı son bir yılda, gıda dışı harcamalarda 954 lira, yoksulluk sınırında ise bin 372 lira yükseliş yaşandı.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu’nun Ar-Ge birimi KAMU-AR’ın, dört kişilik bir ailenin dengeli ve sağlıklı beslenebilmesi için tüketmesi gereken gıda miktarlarını esas alarak belirlediği açlık sınırı ile gıdanın yanı sıra diğer ihtiyaçlarını da yoksunluk duygusu çekmeden karşılayabilmesi için yapması gereken gıda dışındaki harcamaları dikkate alarak hesapladığı yoksulluk sınırı araştırmasının Şubat 2020 sonuçları açıklandı. Açlık sınırı bu yılın ilk iki ayında 167 lira, gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama ise 112 lira arttı. Alkollü içki ve sigara hariç tutularak hesaplanan gıda dışı harcama miktarı ise 7 bin 620 lira oldu. Ailelerin gıda ve gıda dışı ihtiyaçlarını insan onuruna yaraşır bir şekilde yoksunluk hissi çekmeden karşılayabilmesi için yapması gereken toplam harcama tutarını gösteren yoksulluk sınırı da ocak-şubat aylarında toplam 279 liralık artışla 11 bin 1466 liraya (alkollü içki ve sigara hariç 10 bin 933 liraya) yükseldi.

AÇLIK SINIRI 3 BİN 313 LİRA

Gıda fiyatlarında yaşanan artış, dört kişilik bir ailenin dengeli ve sağlıklı beslenebilmesi için alması gereken kaloriyi sağlayacak gıda maddelerinden oluşturulan bir sepete göre hesaplanan açlık sınırının Şubatta 3 bin 313 liraya yükselmesine yol açtı. Açlık sınırında şubat ayında bir önceki aya göre 46 liralık, geçen yıl aralık ayına göre 167 liralık, geçen yıl şubat ayına göre de 489 liralık artış oldu. Bu yıl Ocakta 3 bin 267 lira ola dört kişilik bir ailenin açlık sınırının şubatta bu düzeye yükselmesinde, et, süt yoğurt, peynir, taze meyve fiyatlarındaki artışlar etkili oldu. Ankara’da en fazla alışveriş yapılan pazar ve marketlerden derlenen fiyatlara göre sağlıklı beslenebilmek için şubatta et-yumurta için harcanması gereken para bir önceki aya göre 8 lira, ilk iki ayda 13 lira ve son bir yılda ise 152 lira artarak 936 liraya yükseldi. Kuru bakliyat için yapılması gereken harcama önceki 3 lira azaldı, geçen yılın aynı ayına göre ise bir liralık artışla 83 lira oldu. Süt, yoğurt ve peynir için yapılması gereken harcama şubatta bir önceki aya göre 20 lira artarken, geçen yılın şubat ayına göre ise 136 lira artarak 800 liraya yükseldi. Taze meyve harcaması için ayrılması gereken para Şubatta 42 lira, son bir yılda ise 9 lira artarak 301 liraya yükselirken, dört kişinin yapması gereken sebze harcamasının parasal tutarı da Şubatta 24 lira, son bir yılda 18 lira azalarak 331 liraya indi. Yapılan hesaplamalara göre şubatta değişmeyip 454 lirada kalan dört kişilik ailenin ekmek, un ve makarna için bir ayda yapması gereken harcamada son bir yıllık dönemde ise 76 liralık artış yaşandı. Pirinç ve bulgur harcamaları şubatta değişmedi ancak son bir yılda 14 lira artarak 87 lira oldu. Sıvıyağa yapılması gereken harcama Şubatta 2 lira artarken, son bir yılda ise 16 lira artarak 69 liraya çıktı. Şeker, bal, pekmez, reçel gibi gıda maddelerine yapılması gereken harcama da Şubatta 32 lira artarak 197 lirayı bulurken, son bir yıllık artış ise 25 lira oldu. Aynı ailenin zeytin için yapması gereken harcama da değişmedi ve 55 lirada kaldı. Şubatta açlık sınırı yetişkin bir erkek için 952 lira, yetişkin bir kadın için 762 lira, çocuk için 571 lira ve genç için de 1.0128 lira oldu.

Diğer açlık ve yoksulluk sınırı araştırmalarından farklı olarak, yoksulluk sınırının belirlenmesinde gıda dışı harcamaların fiyat artışları da esas alınarak yapılan araştırmaya göre, dört kişilik bir ailenin gıda dışındaki gereksinimlerini karşılayabilmesi için gereken harcama tutarı da Şubatta, 8 bin 153 liraya çıktı.

Şubatta giyim ve ayakkabı harcamaları 609 liraya indi. Barınma (kira dahil) harcamaları bin 718 liraya yükseldi. Ev eşyası harcamaları 965 liraya çıkarken, sağlık harcamaları 368 lira oldu. Ulaştırma harcamaları bin 701 liraya indi, haberleşme harcamaları 506 lira oldu. Eğlence ve kültür harcamaları 331 lirada kaldı. Eğitim harcamaları 247 lira olurken, otel harcamaları 652 liraya, diğer mal ve hizmetlerle ilgili harcamalar 523 lira olarak hesaplandı. Alkollü içki ve sigara harcamaları ise 533 oldu. Gıda dışı harcamalarda bu yılın ilk iki ayında 112 lira son bir yılda ise bin 34 liralık artış yaşandı.

YOKSULLUK SINIRI

Dört kişilik bir ailenin insan onuruna yaraşır bir şekilde yaşayabilmesi için yapması gereken zorunlu gıda ile gıda dışı harcamaların toplam tutarını gösteren yoksulluk sınırı ise Şubatta 11 bin 466 liraya çıktı. Yoksulluk sınırında, bu yılın ilk iki ayında 279 lira artış yaşandı. Yıllık artış ise bin 524 lira oldu. ( Haber Merkezi)