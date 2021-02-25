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25 Şub 2021 - 13:00- Kültür & Sanat G: 25 Şub 2021 - 12:48

Vahap Küçük Ödülleri 4 Nisanda Verilecek

YEŞİLDER Malatya Başkanı Ahmet Mercan, yönetim kurulu üyeleri ve kadın olları ile birlikte Vahap Küçük Gazetecilik Başarı ödülleri ile ilgili Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti’nde basın açıklaması düzenledi. Söz konusu ödüller 4 Nisan’da sahipleriyle buluşacak.

Belgizar Abiri Şimşek
Belgizar Abiri Şimşek Tüm Haberleri
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Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti’nde dün YEŞİLDER Malatya Başkanı Ahmet Mercan yaptığı açıklamada 4 Nisan’da Vahap Küçük Gazetecilik Başarı ödülleri vereceklerini kaydetti.

Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi Umut Bozkurtuğlu ile beraber basın açıklaması yapan YEŞİLDER Malatya Başkanı Ahmet Mercan, sosyal sorumluluk bilinciyle ödül programı hazırladıklarını kaydetti.

İSMİ ÖDÜLLE YAŞATILACAK

Mercan açıklamasında,

Geçtiğimiz yıl yitirdiğimiz 78 yıllık ömrünü Malatyalı hemşerilerine atfeden yetimlerin, fakir- fukaranın babası olarak tanınan merhum Vahap Küçük ’ün isminin yaşatılması ve kuşaklara aktarılması Yeşilder’in sosyal sorumluluk olarak gördüğü bir durumdur. Bu bilinçle derneğimiz bünyesinde Vahap Küçük Araştırma Komisyonu kurarak çalışmalara start verdik.   Bu kapsamda komisyonumuz Vahap Küçük Gazetecilik Başarı Ödülleri’ni Malatyalılar Günü olarak bilinen 4 Nisan tarihinde sahiplerine vereceğimizi paylaşmak istiyoruz. Kurulduğu günden itibaren şehrimiz değerlerine sahip çıkmayı sosyal sorumluluk görevi olarak kabul eden YEŞİLDER başta merhum Vahap Küçük olmak tüm değerli büyüklerimizi gelecek kuşaklara anlatmayı hedefliyor.

“YEŞİLDER’İ STK’LARA ÖRNEK GÖSTEREBİLİRİZ”

Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi Umut Bozkurtuğlu ise YEŞİLDER’İN ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek,

YEŞİLDER kuruluşundan bugüne kadar çok ciddi bir performans gördük. Özellikle STK’larımızın önemine binaen YEŞİLDER’İ STK’lara örnek gösterebiliriz.

dedi.

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25 Şub 2021 - 13:00 Malatya- Kültür & Sanat

Muhabir Belgizar Abiri Şimşek

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