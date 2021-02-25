25 Şub 2021 - 13:00- Kültür & Sanat

Vahap Küçük Ödülleri 4 Nisanda Verilecek

YEŞİLDER Malatya Başkanı Ahmet Mercan, yönetim kurulu üyeleri ve kadın olları ile birlikte Vahap Küçük Gazetecilik Başarı ödülleri ile ilgili Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti’nde basın açıklaması düzenledi. Söz konusu ödüller 4 Nisan’da sahipleriyle buluşacak.