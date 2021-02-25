Yıldırım: İSA ÖZKAN İÇİN NEREDE ADALET?

“Ahmet Çakır Nasıl Müsaade Etti?”

2011 yılında çok basit bir ruhsat işleminde yapılan hatadan dolayı Darende Belediye Başkanı 7 ay hak mahrumiyetiyle cezalandırıldığını ifade eden Başkan Yıldırım “2011 yılında meydana gelen bir durumun tam 10 yıl sonra bir hukuki süreç akabinde cezalandırılması adalet mekanizmasının ne kadar yavaş ilerlediğini gösteriyor” şeklinde konuştu.

Nerede İsa Özkan için Adalet, diye soran Başkan Yıldırım “Bu cezalandırma aslında bir noktadan bakılırsa farklı diğer bir noktadan bakılırsa çok farklı olarak nitelendirilebilir. Bir Belediye Başkanının itibarının yerle bir olması bu kadar mı basit? Teşkilattan bir milletvekili, bir İl Başkanı, bir ilçe başkanı kimse mi sahip çıkmaz başkanına? Hiç mi il başkanı çıkıp tek bir kelime etmez? Koskoca Darende Belediyesi’nin hiç mi bir denetim mekanizması olmaz? Bir belediye başkanının hiç mi danışmanı olmaz? Bunu anlamak gerçekten zor. Demek ki belediyelerimiz iplikçi dükkanı yönetilir gibi yönetiliyor. Buradaki en vahim olay ise belediyelerde meydana gelen israf, yolsuzluk, adam kayırma, torpille işe almak gibi olayların ayyuka çıkmamasıdır. Yerel mahkemenin vermiş olduğu karar sonrası Yargıtay’da dosyası olan bir kişi hangi akıl ve ferasetle tekrar aday gösterilmiştir? Bölge siyasetini bilen birisi olarak Sayın Ahmet Çakır böyle bir şeye nasıl müsaade etmiştir? Bu da ayrı bir tartışma konusudur.” diye konuştu.

‘’HUKUKÇU BİR İL BAŞKANI BU DURUMA NASIL SESSİZ KALABİLİYOR?’’

Malatya’da 7 ilçede belediye başkanlığını elinde bulunduran iktidar partisinin böylesine küçük ve acemice bir olay sebebiyle ulusal medyada alay konusu olduğunu belirten Başkan Yıldırım “2021 Türkiye’sinde ruhsat gibi basit olaylar sebebiyle cezalandırmalarla karşı karşıya kalmış olan yerel yönetimlerden başarı beklemek boşa kürek çekmekle eş değerdir. Yıllardır bu ülkeyi yöneten siyasi partinin bir belediye başkanının böylesine bir olay sebebiyle yargılanması o partinin il başkanı için de şapkasını önüne koyup düşünmesi gereken bir durumdur. Zira il teşkilatı sadece seçimler için çalışmaz. Eğer gerçekten bu işe baş koymuşlarsa belediyelerinde neler olup bittiğini takip etmek zorundalar. Zira Ak Parti Teşkilat İç Yönetmeliğinin İl Başkanı görev tanımının (h) maddesinde; ‘’ İl seçim çevresindeki Partili milletvekili, il genel meclisi üyeleri, belediye başkanları ve belediye meclisi üyeleri ile il, ilçe ve belde teşkilatları arasındaki uyumu sağlamak’’ ibaresi yer almaktadır.” dedi.

VAH DARENDE VAH MALATYA

Başkan Yıldırım son olarak şunları söyledi;

“Büyükşehir belediyelerinden biri olan ilimizin bu denli küçük düşürücü olaylar sebebiyle ülke gündemini meşgul etmesi ilimiz adına maalesef rahatsız verici bir durumdur. İktidar partisinin karar organları sahip oldukları belediyelere sahip çıkmaları ve denetim mekanizmalarını bir an önce faaliyete geçirmeleri açıkça ortadadır. Ciddi bir denetimsizlik ve sorumsuzluk vardır. İl başkanı görev ve yetkilerinin bilincinde olup makam işgal etmek yerine bir denetmen gibi belediyelerini denetlemelidir. Bizler Yeniden Refah Partisi olarak ortaya koymuş olduğumuz yapıcı-onarıcı muhalefet gereği ilimizdeki tüm aykırılıklara ve düzensizliklere çözüm üretmek amacıyla böylesi bir açıklama yapmayı kendimize görev bilmekteyiz. Söylemlerimizin ilgililer tarafından bir yol haritası olarak kullanılacağının temennisindeyiz.” (Bülten)