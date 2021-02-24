Pütürge’de Kaza: 5 Yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, Pütürge ilçesi Balpınar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, R.K. yönetimindeki otomobil, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen M.T. idaresindeki otomobil ile çarpıştı. Kazada her iki araç sürücüsü ile araçlarda yolcu olarak bulunan H.T., R.T. ve S.Y. isimli şahıslar yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. ( İHA)