Malatya’da 9 kişi vefat etti

“79 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Beyaz İkis’in taziye adresi şöyle: Selçuklu Mahallesi, Plevne Sokak, Uğur Apartmanı, No: 37, Battalgazi.
0 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Aybars Karagöz’ün taziye adresi şöyle:-
83 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Döne Şahiner’in taziye adresi şöyle: Zaviye Mahallesi, Eftelya Sokak, No: 6, Yeşilyurt.
23 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Fırat Can Karataş’ın taziye adresi şöyle: Cevatpaşa Mahallesi, Haneci Sokak, Emirhan Apartmanı, A-Blok, No: 4, Yeşilyurt.
75 yaşında hayatını kaybeden ve Yeniköy Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Mehmet Ali Alışık’ın taziye adresi şöyle: Yeniköy Mahallesi, Battalgazi.
55 yaşında hayatını kaybeden ve Arapgir Mezarlığı’na defnedilen Ramazan Kömürcü’nün taziye adresi şöyle: Arapgir.
43 yaşında hayatını kaybeden ve Eğribük Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Öcal Şahin’in taziye adresi şöyle: Eğribük Mahallesi, Yazıhan.
71 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Fatma Çolak’ın taziye adresi şöyle: Doğu Mahallesi, 1. Nolu Demetevleri Sokak, No: 25, Akçadağ.
78 yaşında hayatını kaybeden ve Gökçe Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Zahide Görbüz’ün taziye adresi şöyle: Gökçe Mahallesi, Doğanyol.” ( Haber Merkezi)
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.