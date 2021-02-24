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24 Şub 2021 - 16:47- Yaşam G: 24 Şub 2021 - 16:52

Malatya’da 9 kişi vefat etti

Malatya’da dün 9 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:
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“79 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Beyaz İkis’in taziye adresi şöyle: Selçuklu Mahallesi, Plevne Sokak, Uğur Apartmanı, No: 37, Battalgazi.

0 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Aybars Karagöz’ün taziye adresi şöyle:-

83 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Döne Şahiner’in taziye adresi şöyle: Zaviye Mahallesi, Eftelya Sokak, No: 6, Yeşilyurt.

23 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Fırat Can Karataş’ın taziye adresi şöyle: Cevatpaşa Mahallesi, Haneci Sokak, Emirhan Apartmanı, A-Blok, No: 4, Yeşilyurt.

75 yaşında hayatını kaybeden ve Yeniköy Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Mehmet Ali Alışık’ın taziye adresi şöyle: Yeniköy Mahallesi, Battalgazi.

55 yaşında hayatını kaybeden ve Arapgir Mezarlığı’na defnedilen Ramazan Kömürcü’nün taziye adresi şöyle: Arapgir.

43 yaşında hayatını kaybeden ve Eğribük Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Öcal Şahin’in taziye adresi şöyle: Eğribük Mahallesi, Yazıhan.

71 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Fatma Çolak’ın taziye adresi şöyle: Doğu Mahallesi, 1. Nolu Demetevleri Sokak, No: 25, Akçadağ.

78 yaşında hayatını kaybeden ve Gökçe Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Zahide Görbüz’ün taziye adresi şöyle: Gökçe Mahallesi, Doğanyol.” ( Haber Merkezi)

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24 Şub 2021 - 16:47 Malatya- Yaşam

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