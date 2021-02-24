Kırmızı siyahlı ekipte teknik direktör Mehmet Altıparmak’ın Zargo Toure’nin sakatlığı sonrasında Arda Kızıldağ’ın savunmadaki partneri olarak sarı kırmızılılar karşısında Akbaş’a görev vermesi bekleniyor. Başkent temsilcisine transfer olduktan sonra 4 maçta da süre almayan savunma oyuncusu son resmi maçına Yeni Malatyaspor’un Fenerbahçe ile 8 ay önce 27 Haziran 2020 tarihinde oynadığı karşılaşmada çıkmıştı. ( Haber Merkezi)
24 Şub 2021 - 16:35- Spor Güncelleme: 24 Şub 2021 - 16:39
Akbaş’a ‘Hazır Ol’ Talimatı
Yeni Malatyaspor’da kadro dışı bırakıldıktan sonra devre arasında sözleşmesini fesih ederek Gençlerbirliği ile anlaşan Mustafa Akbaş’ın Cuma günü oynanacak karşılaşmada eski takımına karşı forma giymesine kesin gözüyle bakılıyor.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.