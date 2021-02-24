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24 Şub 2021 - 16:35- Spor G: 24 Şub 2021 - 16:39

Akbaş’a ‘Hazır Ol’ Talimatı

Yeni Malatyaspor’da kadro dışı bırakıldıktan sonra devre arasında sözleşmesini fesih ederek Gençlerbirliği ile anlaşan Mustafa Akbaş’ın Cuma günü oynanacak karşılaşmada eski takımına karşı forma giymesine kesin gözüyle bakılıyor.
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Kırmızı siyahlı ekipte teknik direktör Mehmet Altıparmak’ın Zargo Toure’nin sakatlığı sonrasında Arda Kızıldağ’ın savunmadaki partneri olarak sarı kırmızılılar karşısında Akbaş’a görev vermesi bekleniyor. Başkent temsilcisine transfer olduktan sonra 4 maçta da süre almayan savunma oyuncusu son resmi maçına Yeni Malatyaspor’un Fenerbahçe ile 8 ay önce 27 Haziran 2020 tarihinde oynadığı karşılaşmada çıkmıştı. ( Haber Merkezi)

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24 Şub 2021 - 16:35 - Spor

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