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24 Şub 2021 - 16:31- Spor G: 24 Şub 2021 - 16:35

Düdük Ulusoy’un

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu Süper Lig’in 27.haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev yapacak hakemleri açıkladı. Buna göre Gençlerbirliği-Yeni Malatyaspor maçını Alper Ulusoy yönetecek.

Ömer Ali Delibaş
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Süper Lig’in 27.haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler açıklandı. Yeni Malatyaspor’un Ankara deplasmanında Gençlerbirliği ile karşılaşacağı müsabakada Alper Ulusoy (İzmir Üst Klasman Hakemi), İbrahim Çağlar Uyarcan (Manisa Üst Klasman Yardımcı Hakemi) ve İbrahim Bozbey (İzmir Üst Klasman Yardımcı Hakemi) hakem üçlüsü görev yapacak. Maçın dördün hakemi ise Emre Kargın (İzmir Üst Klasman Hakemi). Alper Ulusoy Yeni Malatyaspor’un bu sezonun ilk yarısında Antalyaspor’u 1-0 yendiği ve deplasmanda Alanyaspor ile 1-1 kaldığı karşılaşmaları da yönetmişti. Süper Lig’de bu sezon Ulusoy’un yönettiği 11 maçın 4’ünü ev sahibi 2’sini konuk takımlar kazanırken 5 karşılaşma berabere bitti. Ulusoy bu karşılaşmalarda toplam 43 kez sarı, 2 kez de kırmızı kartına başvurdu. Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler şöyle:

6 ŞUBAT CUMA
16.00 Konyaspor - Gaziantep FK: Erkan Özdamar
16.00 Gençlerbirliği - Yeni Malatyaspor: Alper Ulusoy
19.00 Beşiktaş - Denizlispor: Cüneyt Çakır

27 ŞUBAT CUMARTESİ
13.30 Fatih Karagümrük - Alanyaspor: Volkan Bayarslan
13.30 Hatayspor - MKE Ankaragücü: Atilla Karaoğlan
16.00 Çaykur Rizespor - Sivasspor: Özgür Yankaya
16.00 Antalyaspor - Medipol Başakşehir: Fırat Aydınus
19.00 Galatasaray - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Mete Kalkavan

28 ŞUBAT PAZAR
16.00 Göztepe - Kasımpaşa: Suat Arslanboğa
19.00 Trabzonspor - Fenerbahçe: Yaşar Kemal Uğurlu

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24 Şub 2021 - 16:31 - Spor

Muhabir Ömer Ali Delibaş

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