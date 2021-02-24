Düdük Ulusoy’un

Süper Lig’in 27.haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler açıklandı. Yeni Malatyaspor’un Ankara deplasmanında Gençlerbirliği ile karşılaşacağı müsabakada Alper Ulusoy (İzmir Üst Klasman Hakemi), İbrahim Çağlar Uyarcan (Manisa Üst Klasman Yardımcı Hakemi) ve İbrahim Bozbey (İzmir Üst Klasman Yardımcı Hakemi) hakem üçlüsü görev yapacak. Maçın dördün hakemi ise Emre Kargın (İzmir Üst Klasman Hakemi). Alper Ulusoy Yeni Malatyaspor’un bu sezonun ilk yarısında Antalyaspor’u 1-0 yendiği ve deplasmanda Alanyaspor ile 1-1 kaldığı karşılaşmaları da yönetmişti. Süper Lig’de bu sezon Ulusoy’un yönettiği 11 maçın 4’ünü ev sahibi 2’sini konuk takımlar kazanırken 5 karşılaşma berabere bitti. Ulusoy bu karşılaşmalarda toplam 43 kez sarı, 2 kez de kırmızı kartına başvurdu. Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler şöyle:

6 ŞUBAT CUMA

16.00 Konyaspor - Gaziantep FK: Erkan Özdamar

16.00 Gençlerbirliği - Yeni Malatyaspor: Alper Ulusoy

19.00 Beşiktaş - Denizlispor: Cüneyt Çakır



27 ŞUBAT CUMARTESİ

13.30 Fatih Karagümrük - Alanyaspor: Volkan Bayarslan

13.30 Hatayspor - MKE Ankaragücü: Atilla Karaoğlan

16.00 Çaykur Rizespor - Sivasspor: Özgür Yankaya

16.00 Antalyaspor - Medipol Başakşehir: Fırat Aydınus

19.00 Galatasaray - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Mete Kalkavan



28 ŞUBAT PAZAR

16.00 Göztepe - Kasımpaşa: Suat Arslanboğa

19.00 Trabzonspor - Fenerbahçe: Yaşar Kemal Uğurlu