Gençlerbirliği, Cuma günü Yeni Malatyaspor ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarına devam ediyor. Beştepe'deki İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde gerçekleşen antrenmana, kırmızı-siyahlı futbolcuların ısınma hareketleri ve pas çalışmasıyla başladığı belirtildi. Ligde zor günler geçiren Başkent temsilcisi Yeni Malatyaspor maçıyla çıkış yakalayarak son sıralardan kurtulmayı istiyor. Teknik direktör Mustafa Kaplan’ın görevine son verdikten sonra Mehmet Altıparmak’la yola devam eden kırmızı siyahlılar Altıparmak yönetiminde çıktığı 3 maçta 1 puan alabildi. Ligde 24 maçta 5 kez galip gelen Gençlerbirliği 20 puanla ligin son sırasında bulunuyor.
24 Şub 2021 - 16:26- Spor Güncelleme: 24 Şub 2021 - 16:31
Gençlerbirliği Çıkış Gözüyle Bakıyor
Süper Lig’in 27.haftasında Yeni Malatyaspor’u konuk edecek olan Gençlerbirliği’nde hazırlıklar sürüyor. Teknik direktör değişikliğinin de işe yaramadığı başkent temsilcisinde son haftalarda alınan kötü sonuçlar bozuk olan moralleri iyice düşürdü. Sarı kırmızılılar karşısına kötü gidişata dur demek için çıkacak olan kırmızı siyahlılar ligin son sırasında kurtulmanın hesaplarını yapıyor.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.