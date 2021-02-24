24 Şub 2021 - 16:26- Spor

Gençlerbirliği Çıkış Gözüyle Bakıyor

Süper Lig’in 27.haftasında Yeni Malatyaspor’u konuk edecek olan Gençlerbirliği’nde hazırlıklar sürüyor. Teknik direktör değişikliğinin de işe yaramadığı başkent temsilcisinde son haftalarda alınan kötü sonuçlar bozuk olan moralleri iyice düşürdü. Sarı kırmızılılar karşısına kötü gidişata dur demek için çıkacak olan kırmızı siyahlılar ligin son sırasında kurtulmanın hesaplarını yapıyor.