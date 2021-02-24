24 Şub 2021 - 16:00- Sağlık

Tıbbi sarf malzeme alınacaktır

Sözleşme firma tarafından imzalandıktan sonra malzeme teslimi için düzenlenen her bir sipariş formunun yükleniciye tebliğinden itibaren 30 (otuz) takvim günü içinde teslim edilecektir.