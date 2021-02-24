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24 Şub 2021 - 16:00- Sağlık G: 24 Şub 2021 - 16:03

Tıbbi sarf malzeme alınacaktır

Sözleşme firma tarafından imzalandıktan sonra malzeme teslimi için düzenlenen her bir sipariş formunun yükleniciye tebliğinden itibaren 30 (otuz) takvim günü içinde teslim edilecektir.
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Basın İlan Kurumu ilan.gov.tr adresinde yer alan ilanda "Karaciğer Nakil Enstitüsü Medikal Depo Ünitesi İçin 13 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme  alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir" bilgileri yer aldı.  

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

# ilan, basın, alımı

24 Şub 2021 - 16:00 Malatya- Sağlık

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