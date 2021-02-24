Gemi muayene hizmeti alınacaktır

" BATTALGAZİ VE ASLANTEPE-1 VE MALATYA İSİMLİ GEZİNTİ VE TENEZZÜH GEMİSİ 5 YILLIK KARA MUAYENESİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir" bilgileri yer aldı.

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