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24 Şub 2021 - 15:52- Yaşam G: 24 Şub 2021 - 15:58

Gemi muayene hizmeti alınacaktır

İşe başlama tarihinden itibaren 60(Altmış) gündür.
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" BATTALGAZİ VE ASLANTEPE-1 VE MALATYA İSİMLİ GEZİNTİ VE TENEZZÜH GEMİSİ 5 YILLIK KARA MUAYENESİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir" bilgileri yer aldı.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

# malatya, battalgazi, alımı

24 Şub 2021 - 15:52 Malatya- Yaşam

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