Araç kiralama ve personel hizmeti alınacaktır

Basın İlan Kurumu ilan.gov.tr adresinde yer alan ilanda "2021 Yılı Vefa Destek Kapsamında Yaşlı ve Engelli Ailelerin Evlerinin Temizlik Hizmeti İçin 10 Adet Personel Çalıştırılması ve 2 Adet Şoförsüz Panelvan Camlı Araç Kiralama Hizmeti Alım İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir" bilgileri yer aldı.

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