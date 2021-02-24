Busabah Malatya Busabah Malatya
24 Şub 2021 - 15:00- Yaşam G: 24 Şub 2021 - 15:17

Gıda takviyeleri ölüme yol açıyor

Pandemiyle birlikte artan gıda takviyesi ve vitaminlerin insan sağlığına olumsuz etkisine karşı uyaran uzamanlar, tedaviyi destekleyici takviyelerin doktor ve eczacıların tavsiyesiyle alınmasını istediler. Uzamanlar, bu tür takviyelerin Tarım Bakanlığından değil de mutlaka Sağlık Bakanlığınca onaylanmasını gerektiğini savundular.

Mutlu Sarıgül
Mutlu Sarıgül Tüm Haberleri
mask

Pandemi döneminde bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyen çoğu vatandaş, takviye gıda ve vitaminlere adeta hücum etti.  Bu ürünlerin fazlası ölümcül hasarlara neden olabildiği gibi her vücudun gıda ve vitamin olarak ihtiyacı da farklı olabiliyor. Uzamanlar tarafından doktor ve eczacılara danışılmadan sakın gıda ve vitamin kullanılmaması uyarısı yapılırken BUSABAH gazetesine konuşan Malatya Eczacı Odası Başkanı Ebru Sönmez, önemli bir açıklamada bulundu.

Her zaman ve her platformda gıda takviyeleri ile vitaminlerin satış yerlerinin tamamen eczaneler olduğunu dile getirdiklerini ifade eden Malatya Eczacı Odası Başkanı Ebru Sönmez, gıda takviyeleri ve vitaminlerin sadece doktor ile eczacı tavsiyesi ile alınabileceğini söyledi.

“KİŞİNİN HASTALIĞIYLA İLGİLİ ETKİLEŞİM GÖSTEREBİLİR”

“Gıda takviyeleri ve vitaminler Tarım Bakanlığı onaylı her tarafta olabiliyor ama bunun alakalı bizim girişimlerimiz var” diyen Başkan Sönmez,

Bu ürünlerin tamamen Sağlık Bakanlığı onaylı olması gerekiyor. Çünkü gıda takviyesi dediğimiz şeyler de aslında ilaç. Bu takviyeler kullanılan ilaçlarla da etkileşim içerisinde olabilirler. Kişinin hastalığıyla ilgili etkileşim gösterebilir. Bazı gıda takviyeleri bazı hastalıklarda verilmeyebilir. Bunların da ayrımını ancak doktor ve eczacılar yapabilir. Bundan dolayı her zaman yinelediğimiz gibi gıda takviyeleri daima eczacı ve doktor danışmanlığında alınmalı.

ifadelerine yer verdi.

ÇOK CİDDİ BİR VAKAYI BEN DUYMADIM AMA…”

Gıda takviyeleriyle alakalı Malatya’da herhangi bir olumsuz vaka yaşanıp yaşanmadığını da dile getiren Başkan Sönmez,

Çok ciddi bir vakayı ben duymadım. Ama hastalarımdan gelen şikâyetler doğrultusunda işte ‘İnternetten şu ilacı aldım, şu yan etkiyi gördüm, şu sıkıntıyı yaşadım’ diyerek gelen çok hastam oldu. Biz her hastaya ‘eczaneler dışında hiçbir yerden gıda takviyesi almayın’ diye uyarıyoruz. Çünkü vatandaşlar sahte ürün alabiliyorlar, D vitamini diye size sattıkları ürünün içerisinde belki C vitamini olabiliyor veya az miktarda D vitamini bulunup, diğer yardımcı maddelerden oluşabiliyor ya da insana zarar verebilecek maddelerden oluşabiliyor. Biz bunları her defasında yineleyerek söylüyoruz ama hastalar ucuz bulduklarında almaya çalışıyorlar. Biz de her zaman ‘ucuz etin tiridi olmaz’ diyoruz. Sağlığınız bizim için önemli, parasına bakmadan sağlıkları için eczacı danışmaları vasıtasıyla en iyi ürünü almaları gerekiyor. Özellikle de şu Covid-19 sürecinde.

diye konuştu. .

  

# ebru sönmez, gıda takviyesi, vitamin, sağlık bakanlığı, ilaç, malatya, sağlık, pandemi, koronavirüs, etti, Her, çok, Başkan, Başkanı, tarım

24 Şub 2021 - 15:00 Malatya- Yaşam

Muhabir Mutlu Sarıgül

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Malatya Markaları

Malatya Busabah Gazetesi, Malatya ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.

+90 (422) 325 11 19
Reklam bilgi
İcradan satılık daire mask
İcradan satılık daire
Hem öğreniyorlar hem de bütçelerine katkı sağlıyorlar mask
Hem öğreniyorlar hem de bütçelerine katkı sağlıyorlar
Esnafın Gözü Kulağı 1 Mart’ta mask
Esnafın Gözü Kulağı 1 Mart’ta
Sıcaklıklarda önemli değişiklik olmayacak! mask
Sıcaklıklarda önemli değişiklik olmayacak!
Yemek hizmeti alınacaktır mask
Yemek hizmeti alınacaktır
"Günlük 273 esnaf dükkân kapatıyor" mask
"Günlük 273 esnaf dükkân kapatıyor"
Anket Malatya'nın En Başarılı Belediye Başkanı?
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
Malatya'da hangi başkan görevden uzaklaştırıldı? mask
Malatya'da hangi başkan görevden uzaklaştırıldı?
MEHMET ALBAYRAK MALATYA’YA DÖNÜYOR mask
MEHMET ALBAYRAK MALATYA’YA DÖNÜYOR
Malatya’da bir garip pankart olayı mask
Malatya’da bir garip pankart olayı
Konyalıların Sevincine Tepki Gösterdiler mask
Konyalıların Sevincine Tepki Gösterdiler
GENÇLERBİRLİĞİ HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR mask
GENÇLERBİRLİĞİ HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR
Malatya'da Miras Meselesi Kanlı Bitti mask
Malatya'da Miras Meselesi Kanlı Bitti

GALERİ

Gara Şehidi Semih Özbey’e anlamlı vefa mask
Gara Şehidi Semih Özbey’e anlamlı vefa
Refüje çarpan otomobil takla attı mask
Refüje çarpan otomobil takla attı
650 çocuğa kışlık kıyafet ve kırtasiye yardımı mask
650 çocuğa kışlık kıyafet ve kırtasiye yardımı
Malatya'da polisi alarma geçiren ihbar mask
Malatya'da polisi alarma geçiren ihbar
“İdarecilikte bu tür kazalar olur” mask
“İdarecilikte bu tür kazalar olur”
Akçadağ’da kadınların yüzünü güldüren yatırım! mask
Akçadağ’da kadınların yüzünü güldüren yatırım!
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL