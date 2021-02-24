Gıda takviyeleri ölüme yol açıyor

Pandemi döneminde bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyen çoğu vatandaş, takviye gıda ve vitaminlere adeta hücum etti. Bu ürünlerin fazlası ölümcül hasarlara neden olabildiği gibi her vücudun gıda ve vitamin olarak ihtiyacı da farklı olabiliyor. Uzamanlar tarafından doktor ve eczacılara danışılmadan sakın gıda ve vitamin kullanılmaması uyarısı yapılırken BUSABAH gazetesine konuşan Malatya Eczacı Odası Başkanı Ebru Sönmez, önemli bir açıklamada bulundu.

Her zaman ve her platformda gıda takviyeleri ile vitaminlerin satış yerlerinin tamamen eczaneler olduğunu dile getirdiklerini ifade eden Malatya Eczacı Odası Başkanı Ebru Sönmez, gıda takviyeleri ve vitaminlerin sadece doktor ile eczacı tavsiyesi ile alınabileceğini söyledi.

“KİŞİNİN HASTALIĞIYLA İLGİLİ ETKİLEŞİM GÖSTEREBİLİR”

“Gıda takviyeleri ve vitaminler Tarım Bakanlığı onaylı her tarafta olabiliyor ama bunun alakalı bizim girişimlerimiz var” diyen Başkan Sönmez,

Bu ürünlerin tamamen Sağlık Bakanlığı onaylı olması gerekiyor. Çünkü gıda takviyesi dediğimiz şeyler de aslında ilaç. Bu takviyeler kullanılan ilaçlarla da etkileşim içerisinde olabilirler. Kişinin hastalığıyla ilgili etkileşim gösterebilir. Bazı gıda takviyeleri bazı hastalıklarda verilmeyebilir. Bunların da ayrımını ancak doktor ve eczacılar yapabilir. Bundan dolayı her zaman yinelediğimiz gibi gıda takviyeleri daima eczacı ve doktor danışmanlığında alınmalı.

ifadelerine yer verdi.

“ ÇOK CİDDİ BİR VAKAYI BEN DUYMADIM AMA…”

Gıda takviyeleriyle alakalı Malatya’da herhangi bir olumsuz vaka yaşanıp yaşanmadığını da dile getiren Başkan Sönmez,

Çok ciddi bir vakayı ben duymadım. Ama hastalarımdan gelen şikâyetler doğrultusunda işte ‘İnternetten şu ilacı aldım, şu yan etkiyi gördüm, şu sıkıntıyı yaşadım’ diyerek gelen çok hastam oldu. Biz her hastaya ‘eczaneler dışında hiçbir yerden gıda takviyesi almayın’ diye uyarıyoruz. Çünkü vatandaşlar sahte ürün alabiliyorlar, D vitamini diye size sattıkları ürünün içerisinde belki C vitamini olabiliyor veya az miktarda D vitamini bulunup, diğer yardımcı maddelerden oluşabiliyor ya da insana zarar verebilecek maddelerden oluşabiliyor. Biz bunları her defasında yineleyerek söylüyoruz ama hastalar ucuz bulduklarında almaya çalışıyorlar. Biz de her zaman ‘ucuz etin tiridi olmaz’ diyoruz. Sağlığınız bizim için önemli, parasına bakmadan sağlıkları için eczacı danışmaları vasıtasıyla en iyi ürünü almaları gerekiyor. Özellikle de şu Covid-19 sürecinde.

diye konuştu. .