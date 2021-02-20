Busabah Malatya Busabah Malatya
20 Şub 2021 - 19:49- Spor G: 20 Şub 2021 - 19:54

RE-ZA-LET

  Süper Lig’in 26. haftasında Yeni Malatyapor, sahasında ilk yarısını 2-0 önde kapattığı karşılaşmada Konyaspor'a 3-2 mağlup oldu.
mask

Süper Lig’in 26. haftasında Yeni Malatyapor, sahasında ilk yarısını 2-0 önde kapattığı karşılaşmada Konyaspor'a 3-2 mağlup oldu.
 
Stat: Yeni  Malatya
Hakemler: Sarper Barış Saka xx, Abdullah Bora Özkara xx, Mehmet Kısal xx
Yeni Malatyaspor: Abdulsamed x, Chebake x, Wallace x, Semih x, Hafez x, Zeki x (Hadebe dk. 81 ?), Acquah xx (Mallan dk. 64 x), Adem xx, Kubilay x, Tetteh x (Ahmed dk. 71 x), Umut xx
Yedekler: Ertaç, Bülent, Hadebe, Zuqui, Mallan, Mustafa, Ahmed, Erkan, Topalli, Lukoki
Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu
Konyaspor: Eray xx, Skubic xx, Ahmet xxx, Abdülkerim xx, Guilherme xxx, Jevtovic xxx, Diomande xxx, Miya xx (Erdon Daci dk. 64 xx) , Milosevic xxx (Zymer dk. 74 x), Cikalleshi xxx, Kravets xx (Rahmanovic dk. 46 x)
Yedekler: Erten, Barış, İsmail, Oğuz Kağan, Doğan, Shengelia, Zymer Bytyqi, Daci, Samuel Eduok
Teknik Direktör: Ersan Parlatan
Goller: Adem (dk. 24 ve 45) (Y.Malatyaspor), Diomande (dk. 72), Cikalleshi (dk. 80 ve 84) (Konyaspor)
Sarı kartlar: Acquah, Tetteh (Y.Malatyaspor), Skubic, Abdulkerim, Erdon Daci (Konyaspor)

# süperlig, yeni malatyaspor, konyaspor, acpuah, Tetteh, adem büyük, yeni, ilk, malatya, hamza hamzaoğlu, süper lig, Abdullah Bora Özkara, Sarper Barış Saka

20 Şub 2021 - 19:49 - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Malatya Markaları

Malatya Busabah Gazetesi, Malatya ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.

+90 (422) 325 11 19
Reklam bilgi
SONUNDA GEREKEN YAPILDI! mask
SONUNDA GEREKEN YAPILDI!
RE-ZA-LET mask
RE-ZA-LET
Konya'yla sekizinci randevu mask
Konya'yla sekizinci randevu
Taraftarları sevindirin! mask
Taraftarları sevindirin!
Gözünü zirveye dikti! mask
Gözünü zirveye dikti!
Gençlik merkezinde eğitime devam! mask
Gençlik merkezinde eğitime devam!
Anket Malatya'nın En Başarılı Belediye Başkanı?
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
Malatya'da hangi başkan görevden uzaklaştırıldı? mask
Malatya'da hangi başkan görevden uzaklaştırıldı?
Sarıgül, Malatya'da konuştu! mask
Sarıgül, Malatya'da konuştu!
Toplantıya Damga Vuran İhale mask
Toplantıya Damga Vuran İhale
Malatya'da Miras Meselesi Kanlı Bitti mask
Malatya'da Miras Meselesi Kanlı Bitti
Mutasyonlu Virüs İlimizde De Görüldü mask
Mutasyonlu Virüs İlimizde De Görüldü
Kızılay Malatya’da Personel Alımına Başladı mask
Kızılay Malatya’da Personel Alımına Başladı

GALERİ

Yeşilyurt Belediyesinden Öğrencilere TYT Seti mask
Yeşilyurt Belediyesinden Öğrencilere TYT Seti
Mutasyonlu Virüs İlimizde De Görüldü mask
Mutasyonlu Virüs İlimizde De Görüldü
Türkiye'de bir ilk! Elektrikli Araç İnönü'den mask
Türkiye'de bir ilk! Elektrikli Araç İnönü'den
REKORA ORTAK OLACAK mask
REKORA ORTAK OLACAK
Asırlık Çınar Hanife Nine Aşı Oldu! mask
Asırlık Çınar Hanife Nine Aşı Oldu!
Karnından 72 parça tümör çıkarıldı! mask
Karnından 72 parça tümör çıkarıldı!
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL