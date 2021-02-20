Süper Lig’in 26. haftasında Yeni Malatyapor, sahasında ilk yarısını 2-0 önde kapattığı karşılaşmada Konyaspor'a 3-2 mağlup oldu.
Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Sarper Barış Saka xx, Abdullah Bora Özkara xx, Mehmet Kısal xx
Yeni Malatyaspor: Abdulsamed x, Chebake x, Wallace x, Semih x, Hafez x, Zeki x (Hadebe dk. 81 ?), Acquah xx (Mallan dk. 64 x), Adem xx, Kubilay x, Tetteh x (Ahmed dk. 71 x), Umut xx
Yedekler: Ertaç, Bülent, Hadebe, Zuqui, Mallan, Mustafa, Ahmed, Erkan, Topalli, Lukoki
Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu
Konyaspor: Eray xx, Skubic xx, Ahmet xxx, Abdülkerim xx, Guilherme xxx, Jevtovic xxx, Diomande xxx, Miya xx (Erdon Daci dk. 64 xx) , Milosevic xxx (Zymer dk. 74 x), Cikalleshi xxx, Kravets xx (Rahmanovic dk. 46 x)
Yedekler: Erten, Barış, İsmail, Oğuz Kağan, Doğan, Shengelia, Zymer Bytyqi, Daci, Samuel Eduok
Teknik Direktör: Ersan Parlatan
Goller: Adem (dk. 24 ve 45) (Y.Malatyaspor), Diomande (dk. 72), Cikalleshi (dk. 80 ve 84) (Konyaspor)
Sarı kartlar: Acquah, Tetteh (Y.Malatyaspor), Skubic, Abdulkerim, Erdon Daci (Konyaspor)
RE-ZA-LET
Süper Lig’in 26. haftasında Yeni Malatyapor, sahasında ilk yarısını 2-0 önde kapattığı karşılaşmada Konyaspor'a 3-2 mağlup oldu.
Süper Lig’in 26. haftasında Yeni Malatyapor, sahasında ilk yarısını 2-0 önde kapattığı karşılaşmada Konyaspor'a 3-2 mağlup oldu.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.