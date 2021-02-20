Süper Lig’in 26. haftasında Yeni Malatyapor, sahasında ilk yarısını 2-0 önde kapattığı karşılaşmada Konyaspor'a 3-2 mağlup oldu.



Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Sarper Barış Saka xx, Abdullah Bora Özkara xx, Mehmet Kısal xx

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed x, Chebake x, Wallace x, Semih x, Hafez x, Zeki x (Hadebe dk. 81 ?), Acquah xx (Mallan dk. 64 x), Adem xx, Kubilay x, Tetteh x (Ahmed dk. 71 x), Umut xx

Yedekler: Ertaç, Bülent, Hadebe, Zuqui, Mallan, Mustafa, Ahmed, Erkan, Topalli, Lukoki

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Konyaspor: Eray xx, Skubic xx, Ahmet xxx, Abdülkerim xx, Guilherme xxx, Jevtovic xxx, Diomande xxx, Miya xx (Erdon Daci dk. 64 xx) , Milosevic xxx (Zymer dk. 74 x), Cikalleshi xxx, Kravets xx (Rahmanovic dk. 46 x)

Yedekler: Erten, Barış, İsmail, Oğuz Kağan, Doğan, Shengelia, Zymer Bytyqi, Daci, Samuel Eduok

Teknik Direktör: Ersan Parlatan

Goller: Adem (dk. 24 ve 45) (Y.Malatyaspor), Diomande (dk. 72), Cikalleshi (dk. 80 ve 84) (Konyaspor)

Sarı kartlar: Acquah, Tetteh (Y.Malatyaspor), Skubic, Abdulkerim, Erdon Daci (Konyaspor)