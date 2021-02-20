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20 Şub 2021 - 15:55- Yaşam G: 20 Şub 2021 - 16:02

İcradan Satılık Arsa

İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır.
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Basın İlan Kurumu ilan.gov.tr adresinde yer alan ilanda " Elazığ İl, Kovancılar İlçe, 143 Ada, 6 Parsel, GÜLTEPE Mahalle/Köy, Köyüstü Mevkii, Taşınmaz 584,00 m2 yüzölçümlüdür, taşınmazın Kovancılar Devlet Hastanesine kuş uçumu yaklaşık 200 metre mesafede olduğu, ilçenin işlek bölgelerinden birinde bulunduğu, taşınmazın arsa vasfında olduğu, taşınmazın toplam değerinin 262.800,00 TL olduğu, taşınmazın hisseli olduğu, borçlunun taşınmazdaki hissesinin 13/112 olduğu ve hissesine düşen miktarın ise 30.503,57 TL olduğu tespit edilmiştir" bilgileri yer aldı.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

# ilan, elazığ, basın

20 Şub 2021 - 15:55 - Yaşam

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