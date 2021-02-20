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20 Şub 2021 - 15:49- Eğitim G: 20 Şub 2021 - 15:53

Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacak

Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
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Basın İlan Kurumu ilan.gov.tr adresinde yer alan ilanda "Üniversitemizin  aşağıda   belirtilen   Fakülte/Yüksekokul   Bölüm/Programları   için   2547 sayılı  Yükseköğretim  Kanunu  ve  “Öğretim  Üyesi  Dışındaki  Öğretim  Elemanı  Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında  Yönetmelik”  ilgili  maddelerine  göre  Öğretim  Elemanı  kadrolarına   Personel   alımı yapılacaktır" bilgileri yer aldı.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

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20 Şub 2021 - 15:49 - Eğitim

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