Öğretim üyesi alınacak

Basın İlan Kurumu ilan.gov.tr adresinde yer alan ilanda "Üniversitemizin aşağıda belirtilen Fakülte/Yüksekokul Bölüm/Programları için 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ilgili maddelerine göre Öğretim Üyeleri alınacaktır" bilgileri yer aldı.

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