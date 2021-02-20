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20 Şub 2021 - 15:29- Yaşam G: 20 Şub 2021 - 15:33

Malatya'da kar yağışı kazalara neden oldu

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda, araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Gece saatlerinde 1’i tır olmak üzere onlarca araç buz tutan yolda kaydı.
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Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda, araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Gece saatlerinde 1’i tır olmak üzere onlarca araç buz tutan yolda kaydı.

Erkenek Mahallesi tüneller bölgesinde gündüz saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı Malatya Adıyaman karayolunun bir süre kapanmasına, bazı araçların ise trafikte mahsur kalmasına neden oldu. Onlarca araç, buz tutan yoldan kayarak kaza yaparken, can kaybı ve yaralanmaların yaşanmadığı kazada maddi hasar meydana geldi.

Jandarma ve karayolları ekiplerinin yaptığı müdahale ile kaza yapan araçlar çekici yardımı ile bölgeden kaldırılırken, karayolu ise tekrar güvenli olarak trafiğe açıldı. ( İHA)

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20 Şub 2021 - 15:29 Malatya- Yaşam

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