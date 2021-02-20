Busabah Malatya Busabah Malatya
20 Şub 2021 - 15:26- Asayiş G: 20 Şub 2021 - 15:29

Malatya'da Denetim!

Malatya’da 17 ekip ile yapılan Yasa Dışı Bahis uygulaması ve siber denetimde 81 iş yeri kontrol edildi.
mask

Malatya’da 17 ekip ile yapılan Yasa Dışı Bahis uygulaması ve siber denetimde 81 iş yeri kontrol edildi.

Malatya  Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde 17 ekip ile yapılan Yasa Dışı Bahis ve Siber Denetim Uygulamasında, 81 iş yeri denetlendi. 758 şahsın GBT sorgulaması yapıldı. 1 şahsın yoklama kaçağı olduğu tespit edildi.

10 şahsa sosyal mesafe kurallarına uymamaktan ve 1 iş yerine sigara ve açıktan alkol satışı sebebiyle cezai işlem uygulandı. ( İHA)

# malatya emniyet müdürlüğü, Yasa Dışı Bahis ve Siber Denetim, sosyal mesafe, malatya, asayiş, denetim, iş yeri denetim, İHA, yeri, sosyal, müdürlüğü, Emniyet

20 Şub 2021 - 15:26 - Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Malatya Markaları

Malatya Busabah Gazetesi, Malatya ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.

+90 (422) 325 11 19
Reklam bilgi
Hırsızın çıktığı yere inanamayacaksınız! mask
Hırsızın çıktığı yere inanamayacaksınız!
Donmak Üzereydi, Kurtarıldı! mask
Donmak Üzereydi, Kurtarıldı!
Uyuşturucuyla Mücadeleye devam! mask
Uyuşturucuyla Mücadeleye devam!
Çalınmıştı; Elazığ'da Bulundu mask
Çalınmıştı; Elazığ'da Bulundu
Tır iş yerine girdi: 4 yaralı mask
Tır iş yerine girdi: 4 yaralı
Propagandadan 3 göz altı! mask
Propagandadan 3 göz altı!
Anket Malatya'nın En Başarılı Belediye Başkanı?
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
Malatya'da hangi başkan görevden uzaklaştırıldı? mask
Malatya'da hangi başkan görevden uzaklaştırıldı?
Battalgazi Belediyesi’nde ‘Mobbing’ Mi Var? mask
Battalgazi Belediyesi’nde ‘Mobbing’ Mi Var?
Balkondan düşen kadın öldü! mask
Balkondan düşen kadın öldü!
9 Otobüsten 4’ü Şimdiden Bağlandı mask
9 Otobüsten 4’ü Şimdiden Bağlandı
Toplantıya Damga Vuran İhale mask
Toplantıya Damga Vuran İhale
Sarıgül, Malatya'da konuştu! mask
Sarıgül, Malatya'da konuştu!

GALERİ

Türkiye'de bir ilk! Elektrikli Araç İnönü'den mask
Türkiye'de bir ilk! Elektrikli Araç İnönü'den
REKORA ORTAK OLACAK mask
REKORA ORTAK OLACAK
Asırlık Çınar Hanife Nine Aşı Oldu! mask
Asırlık Çınar Hanife Nine Aşı Oldu!
Karnından 72 parça tümör çıkarıldı! mask
Karnından 72 parça tümör çıkarıldı!
Kendileri küçük ama kalpleri büyük mask
Kendileri küçük ama kalpleri büyük
Malatya Doğal Bir Plato mask
Malatya Doğal Bir Plato
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL