Malatya'da Denetim!

Malatya’da 17 ekip ile yapılan Yasa Dışı Bahis uygulaması ve siber denetimde 81 iş yeri kontrol edildi.
Malatya Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde 17 ekip ile yapılan Yasa Dışı Bahis ve Siber Denetim Uygulamasında, 81 iş yeri denetlendi. 758 şahsın GBT sorgulaması yapıldı. 1 şahsın yoklama kaçağı olduğu tespit edildi.
10 şahsa sosyal mesafe kurallarına uymamaktan ve 1 iş yerine sigara ve açıktan alkol satışı sebebiyle cezai işlem uygulandı. ( İHA)
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.