112 Çağrı Merkezi Faaliyete Başladı

İçişleri Bakanlığı'nın, tüm acil çağrıların tek numara ve merkezden karşılanarak sevk ve koordine edilmesine sağlamak için hayata geçirdiği ' Yeni Nesil 112 Acil Çağrı Merkezleri'nin ülke genelinde yaygınlaştırma çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Haziran ayı sonu itibarıyla ise 81 ilde 112 Acil Çağrı Merkezleri hizmet vermeye başlayacağını belirterek sözlerine başlayan İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Servet Güngör; “Amerika’da 911, Avrupa’da 112 olarak hizmet veren acil çağrılar ülkemizde de 112 çatısı altında toplanması ile ilgili çalışmalar 2009 yılında başlandı. Buradaki çağrı kayıtları 10 yıl boyunca saklanacak. Herhangi adli bir olay olduğunda da bu kayıtlar kullanılabilecek. Burada kullanılan yazılım tamamen İçişler Bakanlığımızın geliştirmiş olduğu yazılım. ‘Engelsiz Çağrı’ uygulamamız ile engelli vatandaşlarımızın acil çağrı hizmetlerinden kolayca faydalanmasını hedefliyoruz. ‘E Çağrı’ ile otomotiv sektörünün entegrasyonu ile kaza durumunda alınan sinyaller ile konum belirlenerek acil destek sağlanabiliyor. Aynı zamanda Çağrı Merkezimiz İngilizce, Arapça, Rusça ve Almanca dillerine çağrı hizmeti de verecek ” diyerek sözlerini tamamladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise yapmış olduğu konuşmasında; “Buradaki çalışmaları yerinde görmek, incelemek ve yapılan çalışmaları yerinde müşahede etmekten memnuniyet duyuyorum. Hayırlı olmasını temenni ederim” dedi.

“NUMARALARI ARAMAYA VATANDAŞLARIMIZ DEVAM ETSİN”

112 Acil Çağrı Merkezimizi 17 Şubat İtibariyle kısmi olarak faaliyete geçtiğini belirterek konuşmasına başlayan Vali Aydın Baruş; “ Bugün artık çağrı alıcılarımız 156 Jandarma, 110 İtfaiye ve 177 Orman Yangınları ile ilgili ihbarları burada almaya başladılar. Dolayısıyla bu süreçte bu numaraları çeviren vatandaşlarımız karşısında 112 Acil Çağrı merkezinin karşılayıcılarını bulacaklar. İnşallah nisan-mayıs aylarında 155 Polis, 112 Sağlık ve 122 Afad numaralarını arayan vatandaşlarımız buradaki çağrı alıcıları ile karşılaşacaklar. Bu hizmetlerin temel amacı şu, bütün acil çağrılarda vatandaşlarımızın tek numara kullanmasını sağlamak böylece hafızalarında farklı numaraları tutma zorluğunu ortadan kaldırmak. Vatandaşlarımız tabi hem Avrupa’da hem Amerika’da tek numara şeklinde gerçekleşen bu hizmetlerin ülkemizde de tek numara altında birleştirmesi ile birlikte bu kolaylığı yaşayacaklar” diyerek sözlerini tamamladı.

Çağrı Merkezine gelen ihbarı alan Vali Aydın Baruş, operatörlerin kullanmış olduğu sistemi de bizzat deneyerek çağrıya karşılık verdi.

Programa Vali Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Servet Güngör, Vali Yardımcısı Mustafa Şahin, İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, AFAD İl Müdürü Mustafa Türker, GAMER Müdür V. İbrahim Halil Kılıç, 112 AÇM Müdürü Metin Unutkan ile görevli personel katıldı. (Bülten)