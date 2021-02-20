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20 Şub 2021 - 14:46- Spor G: 20 Şub 2021 - 14:51

Konya'yla sekizinci randevu

Süper Lig’de Konyaspor ile sekizinci randevusuna çıkacak olan Yeni Malatyaspor, daha rakibini 2 kez yenmeyi başardı. Yeşil beyazlılara karşı sahadan 1 kez mağlup ayrılan sarı kırmızılılar 4 maçtan da 1 puanla ayrıldı.
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Opta Facts tarafından hazırlanan verilere göre; Yeni Malatyaspor ile Konyaspor arasında oynanan son dört Süper Lig maçının üçü berabere biterken; diğer karşılaşmayı deplasmanda kazanan taraf Malatya ekibi olmuştu (Ekim 2019'da 2-0).

Konyaspor, Yeni Malatyaspor'a konuk olduğu hiçbir Süper Lig maçını kaybetmedi (1G 2B) ve tüm karşılaşmalarda birer gol attı.

Evinde oynadığı son üç Süper Lig maçında gol atamayan Yeni Malatyaspor (1B 2M), lig tarihinde üst üste dört iç saha karşılaşmasını boş geçmedi.

Süper Lig'deki altı maçlık galibiyet hasretini son karşılaşmada Denizlispor'u yenerek sonlandıran Konyaspor, Kasım 2020'den bu yana üst üste iki maç kazanamıyor.

Bu sezon Süper Lig'de kırmızı kart görmeyen iki takımdan biri Konyaspor (Göztepe ile birlikte).

Yeni Malatyaspor santrforu Umut Bulut bu maçta forma giymesi halinde Süper Lig tarihinde en fazla maça çıkan oyuncu olacak (503; Oğuz Çetin ile eşit).

Umut Bulut, Süper Lig kariyerindeki ilk hat-trick'i Aralık 2004'te Ankaragücü formasıyla çıktığı bir Konyaspor deplasmanında yapmıştı.

Yeni Malatyaspor forması giyen Adem Büyük'ün kariyerinde en fazla gol attığı rakibi Konyaspor (16 maçta 9 gol). Rakibine karşı çıktığı son Süper Lig maçında gol sevinci yaşayan Adem, en son 2011/12 sezonunda üst üste iki karşılaşmada yeşil-beyazlı fileleri havalandırmıştı (1. Lig play-off). (Haber Merkezi)

Konyaspor'un Süper Lig'de attığı son üç golün ikisinde pay sahibi olan Levan Shenglia (1 gol & 1 asist), bu katkıları oyuna sonradan girdiği karşılaşmalarda yaptı.

Hamza Hamzaoğlu, Süper Lig kariyerinde Konyaspor'u konuk ettiği hiçbir maçı kaybetmedi (4G 3B) ve bu karşılaşmalarda rakibine sadece üç gol izni verdi.

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20 Şub 2021 - 14:46 - Spor

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