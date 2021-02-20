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20 Şub 2021 - 14:40- Spor G: 20 Şub 2021 - 14:45

Taraftarları sevindirin!

Süper Lig temsilcimiz Yeni Malatyaspor, 26.hafta programında bugün sahasında Konyaspor’u ağırlayacak. Sezonun ikinci yarısında henüz galibiyetle tanışamayan sarı kırmızılılar rakibi karşısında 5 maçlık 3 puan hasretine son vermeyi amaçlıyor. Teknik direktörlük koltuğuna İlhan Palut’u getirdikten sonra ilk maçını kazanan Konyaspor karşısında Yeni Malatyaspor’un nasıl bir oyun ortaya koyacağı taraftarlar tarafından merakla bekleniyor.

Ömer Ali Delibaş
Ömer Ali Delibaş Tüm Haberleri
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Ligin ikinci yarısına Karagümrük beraberliğiyle başladıktan sonraki oynadığı üç maçta 2 puan toplayan Yeni Malatyaspor 5 haftadır galip gelemiyor. Antalyaspor maçında kadro tercihi ve oynattığı futbolla eleştirilerin odağı haline gelen teknik direktör Hamza Hamzaoğlu’nun lige havlu attığı yorumlarına neden olan maç sonu açıklamalarının ardından bugün sergilenecek futbol her kesim tarafından merakla bekleniyor. Küme düşmemeye oynayan rakiplerinden puan almakta zorlanan Yeni Malatyaspor’un ligin ilerleyen haftalarında ateş hattına düşmemesi için bugün ki maçta mutlak 3 puanla ayrılması gerekiyor. Geçen yıl yaşanan ikinci yarıdaki puan kayıpları yüzünden küme düşme hadisesi yaşayan sarı kırmızılıların ligin üst sıralarında yer alan rakipleriyle oynayacağı haftalar öncesinde Konyaspor ve Gençlerbirliği mücadelelerini en az kayıpla geçerek üst sıralardaki yerini sağlaması gerekiyor.

Konyaspor karşısında Yeni Malatyaspor’da sakat ve cezalı oyuncu bulunmazken, konuk ekipte sakatlıkları olan Marin Anicic,Alper Uludağ ve cezası bulunan Adil Demirbağ bu maçta forma giyemeyecek. Malatya ekibinde kaleyi Abdulsamed’in koruması beklenirken orta alanda Acquah-Ahmed Ildız ikilisinin maça çıkması bekleniyor. Sarı kırmızılıların yine her maçta olduğu gibi gol umudu Kubilay Kanatsızkuş ve Umut Bulut’un onbirde başlamasına kesin gözle bakılıyor. Malatya Stadyumu’nda bugün saat 16.00’da başlayacak mücadeleyi hakem Sarper Barış Saka ( Antalya Üst Klasman Hakemi) yardımcıları Abdullah Bora Özkara (Trabzon Üst Klasman Yardımcı Hakemi) ve Mehmet Kısal (Rize Üst Klasman Yardımcı Hakemi) ile beraber yönetecek. Maçın dördün hakemi ise Bayram Başkan (İstanbul Klasman Hakemi). Karşılaşma Beinsports 2 HD’den naklen yayınlanacak.

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20 Şub 2021 - 14:40 - Spor

Muhabir Ömer Ali Delibaş

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