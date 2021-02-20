Yıldırım’dan Belediyelere Eleştiri!

90’lı yıllarda Belediyecilik anlayışının ekonomik sıkıntılar nedeniyle park, bahçe, tali yol, meydan, çevre düzenlemeleri gibi faaliyetler olduğunu belirten Başkan Yıldırım
Zamanın gereksinimi bunlardı. Koalisyon hükümeti dönemiydi ve ekonomik sıkıntılar kaynaklı olarak hazineden yeterli destek yapılmıyordu. Malatya’da dönemin belediye başkanlığını Refah Parti’sinden Ahmet Münir Erkal yapmakta idi. Yeterli yardımlar yapılmamasına rağmen Esenlik, MEGSAŞ, MAŞTİ gibi büyük icraatlar Malatya’ya kazandırıldı.
şeklinde konuştu.
Başkan Yıldırım
Yıl olmuş 2021 AK Parti dönemi, her türlü imkân Malatya Büyükşehir, Battalgazi ve Yeşilyurt Belediyelerinin emrinde ancak 1995 – 1999 yılları arasında ki icraatları yapamıyorlar. Vizyonları sokak yenilemek, meydan yapmak, park ve bahçelerle uğraşmaktan, film – dizi setlerini gezmekten öteye gitmiyor. Yapılan bu icraatlar 21. Yüzyılın gereksinimlerine ve vatandaşın taleplerine cevap vermekten oldukça uzak kaçıyor. Gerek halkımız gerekse esnafımız sizden piknik yapacakları alan veya fotoğraf çekecek süslü sokaklar, meydanlar değil, tencerenin kaynayacağı, evlatlarının okuyacağı, esnafın derdinin dineleceği, gençlerin iş bulacağı icraatlar bekliyor.
ifadelerini kullandı.
“BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 20 – 25 YIL ÖNCENİN İCRAATLERİ İLE KARŞIMIZA ÇIKIYOR”
Malatya’nın Büyükşehir olmasından sonra hazineden 1 Milyar destek aldığını belirten Başkan Yıldırım
Hazineden gelen onca paraya rağmen belediyemiz esnafın yanında olup su faturalarını silmek yerine, kirasını dahi ödemeyip evine aş götürmekte zorlanan vatandaşın belediyeye ait borcunu iptal etmek yerine, okula dahi gidemeyip evinde televizyonu, tableti olmayan öğrencilere yardım etmek yerine bütçeyi park, meydan, bahçe, tali yol, çevre düzenlemesi yapmak konser vermek gibi gereksiz icraatlerle halkın karşısına çıkıyor. Bu kadar acemice yönetilen bir Büyükşehir Belediyesinin bunca acemilik ve başarısızlıklara rağmen Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından grup toplantısında örnek göstermesine hayret ediyoruz. Aslında Cumhurbaşkanımız orada deprem nedeniyle hızlıca yapılan TOKİ binalarını kastederek Malatya Belediyesini örnek göstermesine rağmen Malatya Büyükşehir Belediyesi bunu sinevizyonlarda, bilbordlarda sanki Cumhurbaşkanı belediye yönetimini beğeniyor ve takdir ediyormuş gibi lanse etme çabasına girerek aslında acizliğini ortaya koymuştur. Bu açıklamalarla halkı kandıracağını zannediyorlarsa yanılıyorlar. Asıl takdir mercii halktır sokaktır.
dedi.
FAİZ İLE ABAD OLANIN AKIBETİ BERBAT OLUR!
Büyükşehir Belediyesinin 133 Milyon lira borç faizi ödeyeceğini belirten Başkan Yıldırım,
Yaklaşık 1 Milyar destek alan bir belediye sosyal devlet anlayışının gereği olarak olağanüstü durumlar karşısında esnafın ve halkın yanında olup borçları silmesi beklenirken belediye tarafından halkın ve esnafın derdine derman olacak bir tek icraatı dahi görülmemiştir. Borç silmesini beklediğimiz Büyükşehir Belediyemiz aksine daha çok borçlanarak halka daha fazla yüklenmeyi seçmiş ve suya yüzde 20 zam yapmıştır. Bir diğer facia ise ekonomik yönden sıkıntı yaşamakta olan vatandaşın ödeyemediği borçların üzerine gelen faizlerdir. Büyükşehir belediyesi geçtiğimiz dönemde açıklamış olduğu bildiriye göre yaklaşık 133 Milyon lira borç faizi ödeyecek. Geçmiş dönemlerde faize ödenecek bu kadar yüksek meblağ acaba 2021 ve 2022 yıllarında kaç katına çıkacak? Aynı şekilde Yeşilyurt ve Battalgazi Belediyeleri de bütçelerinin yaklaşık yüzde 15’i civarında borç faizi ödemesi planlamaktadır.
şeklinde konuştu.(Bülten)
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.