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19 Şub 2021 - 17:26- Eğitim G: 19 Şub 2021 - 17:34

Fenerbahçe Üniversitesi öğretim görevlisi alıyor!

Fenerbahçe Üniversitesi 15 Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alacak.
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Fenerbahçe Üniversitesi Basın İlan Kurumu ilan.gov.tr sitesinde yayınladığı ilanda akademik personel alacağını duyurdu. Sitede yer alan ilanda, " 2547  sayılı  Yükseköğretim Kanunu  ve  Öğretim  Üyesi  Dışındaki  Öğretim  Elemanı  Kadrolarına  Yapılacak  Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır." denildi.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

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19 Şub 2021 - 17:26 Malatya- Eğitim

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