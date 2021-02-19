Fenerbahçe Üniversitesi öğretim görevlisi alıyor!

Fenerbahçe Üniversitesi Basın İlan Kurumu ilan.gov.tr sitesinde yayınladığı ilanda akademik personel alacağını duyurdu. Sitede yer alan ilanda, " 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır." denildi.

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