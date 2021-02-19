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19 Şub 2021 - 17:09- Yaşam G: 19 Şub 2021 - 17:24

Park Yapım İşi İhalesi

Yeşilyurt Belediyesi muhtelif parkların tadilatı ve yeni parkların yapım işi ilanı verdi.
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Yeşilyurt Belediyesi, Muhtelif Parkların Tadilatı ve Yeni Parkların  yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edeceğini Basın İlan Kurumu ilan.gov.tr sitesinde duyurdu. İlanda, "MUHTELİF PARKLARIN TADİLATI VE YENİ PARKLARIN YAPIM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir." bilgileri yer aldı.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

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19 Şub 2021 - 17:09 Malatya- Yaşam

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