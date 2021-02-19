Busabah Malatya Busabah Malatya
19 Şub 2021 - 16:58- Gündem G: 19 Şub 2021 - 18:09

Malatya'da hangi başkan görevden uzaklaştırıldı?

Yargıtay tarafından görevinden 7 ay geçici olarak uzaklaştırıldığını ifade eden Darende Belediye Başkanı İsa Özkan, cezasından sonra Belediye Başkanlığı görevine tekrar döneceğini açıkladı.

Sinem Hatun Davut
Sinem Hatun Davut Tüm Haberleri
mask

Darende Belediye Başkanı İsa Özkan, 2011 yılında bir binada yaşanan patlama nedeniyle Yargıtay kararı ile 7 ay görevinde uzaklaştırıldı. Konuyla ilgili BUSABAH gazetesine açıklama yapan Özkan, Darende’de 2011’de bir binada tüp patlaması yaşandığını anımsatarak bu binaya geçici ruhsat verdiğini hatırlattı.

“BU SÜRE İÇİNDE DE BİNA PATLAMIŞ”

Bir lokantaya geçici ruhsat verdiğini belirten Başkan Özkan,

Bir lokantaydı, geçici ruhsat verdik. Geçici ruhsatında bir ay günü doldu zabıta demiş ki;  ‘Şu eksikleriniz var’ düzeltin. Yazı işleri hepsini tutmuş ama bu evrak bana gelmedi. Bu süre içinde de bina patlamış. Normalde bu evrakların bana gelmesi gerekiyor ama bu evraklar bana hiç gelmedi. Ben mahkemeye evrakın gelmediğini ispat edemedim ve 7 ay süreyle Belediye Başkanlığından uzaklaştırıldım

dedi.

“CEZA ALDIK”

7 ay sonra Başkanlık görevine devam edeceğini açıklayan Başkan Özkan, şunları aktardı:

2011’de bir binanın patlaması sonucu Yargıtay 7 ay belediye başkanlığından uzaklaştırma kararı verdi hakkımda 7 ay sonra tekrar Belediye Başkanlığı görevine devam edeceğiz. 2011’de Darende’de bir binada tüp patlaması yaşandı. Bu binaya geçici ruhsat vermiştik. Bu bina bir lokantaydı geçici ruhsat verdik. Geçici ruhsatında bir ay günü doldu zabıta demiş ki şu eksikleriniz var düzelttin. Düzelttin derken, bunlar yazı işleri hepsi tutmuş ama bu evrak bana gelmedi. Bu süre içinde de bina patlamış. Bu evrak bana hiç gelmedi. Normalde gelmesi gerekiyor ama gelmedi. Ben mahkemeye evrakın gelmediğini ispat edemedim. Zabıta, ‘ben yazı işlerine verdim, yazı işleri de ben Başkana götürdüm’ diyor ama ortada evrak yok. Normalde yazı işleri bana evrakı gönderir. Ama yazı bende hiç yok. Bu evrak bana hiç gelmedi.  Evrakın gelmediğini ispat edemedik. Bundan dolayı ceza aldık.

# malatya, HANGİ, Başkan, GÖREVDEN, ALINDI, belediye, YARGITAY, Başkanı, darende

19 Şub 2021 - 16:58 Malatya- Gündem

Muhabir Sinem Hatun Davut

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Malatya Markaları

Malatya Busabah Gazetesi, Malatya ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.

+90 (422) 325 11 19
Reklam bilgi
Mutlu’dan BUSABAH’a ziyaret mask
Mutlu’dan BUSABAH’a ziyaret
Aşevlerine 61 milyon TL kaynak mask
Aşevlerine 61 milyon TL kaynak
Jandarma, Sözleşmeli Subay Alımı Yapıyor! mask
Jandarma, Sözleşmeli Subay Alımı Yapıyor!
Klor alımı yapılacak! mask
Klor alımı yapılacak!
2021 Yılı Hacı Bektaş Veli Yılı Olacak! mask
2021 Yılı Hacı Bektaş Veli Yılı Olacak!
Erdoğan’dan 13 şehit çıkışı mask
Erdoğan’dan 13 şehit çıkışı
Anket Malatya'nın En Başarılı Belediye Başkanı?
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
Battalgazi Belediyesi’nde ‘Mobbing’ Mi Var? mask
Battalgazi Belediyesi’nde ‘Mobbing’ Mi Var?
Malatya'da hangi başkan görevden uzaklaştırıldı? mask
Malatya'da hangi başkan görevden uzaklaştırıldı?
Balkondan düşen kadın öldü! mask
Balkondan düşen kadın öldü!
Toplantıya Damga Vuran İhale mask
Toplantıya Damga Vuran İhale
9 Otobüsten 4’ü Şimdiden Bağlandı mask
9 Otobüsten 4’ü Şimdiden Bağlandı
Acı Haberi Çalık Verdi! mask
Acı Haberi Çalık Verdi!

GALERİ

REKORA ORTAK OLACAK mask
REKORA ORTAK OLACAK
Asırlık Çınar Hanife Nine Aşı Oldu! mask
Asırlık Çınar Hanife Nine Aşı Oldu!
Karnından 72 parça tümör çıkarıldı! mask
Karnından 72 parça tümör çıkarıldı!
Kendileri küçük ama kalpleri büyük mask
Kendileri küçük ama kalpleri büyük
Malatya Doğal Bir Plato mask
Malatya Doğal Bir Plato
Balkondan düşen kadın öldü! mask
Balkondan düşen kadın öldü!
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL