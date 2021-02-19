Malatya'da hangi başkan görevden uzaklaştırıldı?

Darende Belediye Başkanı İsa Özkan, 2011 yılında bir binada yaşanan patlama nedeniyle Yargıtay kararı ile 7 ay görevinde uzaklaştırıldı. Konuyla ilgili BUSABAH gazetesine açıklama yapan Özkan, Darende’de 2011’de bir binada tüp patlaması yaşandığını anımsatarak bu binaya geçici ruhsat verdiğini hatırlattı.

“BU SÜRE İÇİNDE DE BİNA PATLAMIŞ”

Bir lokantaya geçici ruhsat verdiğini belirten Başkan Özkan,

Bir lokantaydı, geçici ruhsat verdik. Geçici ruhsatında bir ay günü doldu zabıta demiş ki; ‘Şu eksikleriniz var’ düzeltin. Yazı işleri hepsini tutmuş ama bu evrak bana gelmedi. Bu süre içinde de bina patlamış. Normalde bu evrakların bana gelmesi gerekiyor ama bu evraklar bana hiç gelmedi. Ben mahkemeye evrakın gelmediğini ispat edemedim ve 7 ay süreyle Belediye Başkanlığından uzaklaştırıldım

dedi.

“CEZA ALDIK”

7 ay sonra Başkanlık görevine devam edeceğini açıklayan Başkan Özkan, şunları aktardı:

2011’de bir binanın patlaması sonucu Yargıtay 7 ay belediye başkanlığından uzaklaştırma kararı verdi hakkımda 7 ay sonra tekrar Belediye Başkanlığı görevine devam edeceğiz. 2011’de Darende’de bir binada tüp patlaması yaşandı. Bu binaya geçici ruhsat vermiştik. Bu bina bir lokantaydı geçici ruhsat verdik. Geçici ruhsatında bir ay günü doldu zabıta demiş ki şu eksikleriniz var düzelttin. Düzelttin derken, bunlar yazı işleri hepsi tutmuş ama bu evrak bana gelmedi. Bu süre içinde de bina patlamış. Bu evrak bana hiç gelmedi. Normalde gelmesi gerekiyor ama gelmedi. Ben mahkemeye evrakın gelmediğini ispat edemedim. Zabıta, ‘ben yazı işlerine verdim, yazı işleri de ben Başkana götürdüm’ diyor ama ortada evrak yok. Normalde yazı işleri bana evrakı gönderir. Ama yazı bende hiç yok. Bu evrak bana hiç gelmedi. Evrakın gelmediğini ispat edemedik. Bundan dolayı ceza aldık.