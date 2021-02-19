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19 Şub 2021 - 16:37- Eğitim G: 19 Şub 2021 - 16:45

15 Sözleşmeli Personel Alınacak

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi 15 sözleşmeli personel alacak.
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Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi basın ilan kurumu ilan.gov.tr sitesinden sözleşmeli personel alacağını duyurdu. Üniversite, söz konusu alımı yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alarak yapacak.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

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19 Şub 2021 - 16:37 Malatya- Eğitim

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