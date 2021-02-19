Ünlü oyuncu Malatya'da vefat etti!

Turgut Özal Tıp Merkezi’nde 9 gün boyunca tedavi gören ünlü oyuncu Toygun Ateş vefat etti. Ateş, Covid 19 enfeksiyonu nedeniyle yoğun bakıma kaldırılmıştı.
Turgut Özal Tıp Merkezi’nden yapılan açıklamada ünlü oyuncu Toygun Ataş’in vefat ettiği belirtildi. Gizemli Köy filminin çekimi için Malatya’ya gelen Ateş, Covid-19 tedavisi gördüğü Turgut Özal Tıp Merkezi’nde hayatını kaybetti.
Bir süredir üniversite hastanesinde tedavi gören Ateş’in tedavisi yoğun bakım servisinde cihaza bağlı entübe olarak devam ediyordu. Toygun Ateş, bu şekilde ancak 9 gün hayata tutunabildi. ( Haber Merkezi)
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.