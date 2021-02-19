Ünlü oyuncu Malatya'da vefat etti!

Turgut Özal Tıp Merkezi’nde 9 gün boyunca tedavi gören ünlü oyuncu Toygun Ateş vefat etti. Ateş, Covid 19 enfeksiyonu nedeniyle yoğun bakıma kaldırılmıştı.

Turgut Özal Tıp Merkezi’nden yapılan açıklamada ünlü oyuncu Toygun Ataş’in vefat ettiği belirtildi. Gizemli Köy filminin çekimi için Malatya’ya gelen Ateş, Covid-19 tedavisi gördüğü Turgut Özal Tıp Merkezi’nde hayatını kaybetti.

Bir süredir üniversite hastanesinde tedavi gören Ateş’in tedavisi yoğun bakım servisinde cihaza bağlı entübe olarak devam ediyordu. Toygun Ateş, bu şekilde ancak 9 gün hayata tutunabildi. ( Haber Merkezi)