Busabah Malatya Busabah Malatya
19 Şub 2021 - 15:41- Kültür & Sanat G: 19 Şub 2021 - 16:01

Ünlü oyuncu Malatya'da vefat etti!

Turgut Özal Tıp Merkezi’nde 9 gün boyunca tedavi gören ünlü oyuncu Toygun Ateş vefat etti. Ateş, film çekimi için bir süredir Malatya'da bulunuyordu. Ünlü oyuncu, Covid-19 enfeksiyonu nedeniyle yoğun bakıma kaldırılmıştı.
mask

Turgut Özal Tıp Merkezi’nde 9 gün boyunca tedavi gören ünlü oyuncu Toygun Ateş vefat etti. Ateş, Covid 19 enfeksiyonu nedeniyle yoğun bakıma kaldırılmıştı.

Turgut Özal Tıp Merkezi’nden yapılan açıklamada ünlü oyuncu Toygun Ataş’in vefat ettiği belirtildi. Gizemli Köy filminin çekimi için Malatya’ya gelen Ateş, Covid-19 tedavisi gördüğü Turgut Özal Tıp Merkezi’nde hayatını kaybetti.

 Bir süredir üniversite hastanesinde tedavi gören Ateş’in tedavisi yoğun bakım servisinde cihaza bağlı entübe olarak devam ediyordu. Toygun Ateş, bu şekilde ancak 9 gün hayata tutunabildi. ( Haber Merkezi)

# ünlü, oyuncu, Toygun ateş, malatya, haberler, son dakika, hayatını kaybetti, covid-19, Merkezi, haber

19 Şub 2021 - 15:41 Malatya- Kültür & Sanat

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Malatya Markaları

Malatya Busabah Gazetesi, Malatya ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.

+90 (422) 325 11 19
Reklam bilgi
Bir Zamanlar Baş Tacıydı mask
Bir Zamanlar Baş Tacıydı
Kemal Sunal, Malatya’da unutulmuyor mask
Kemal Sunal, Malatya’da unutulmuyor
Bir telefonla kitap kapıda! mask
Bir telefonla kitap kapıda!
Sözleşmeli 'sanatçı' alınacak mask
Sözleşmeli 'sanatçı' alınacak
Semt Kütüphanesi Büyük İlgi Görüyor mask
Semt Kütüphanesi Büyük İlgi Görüyor
Çetinkaya Konağı tescillendi mask
Çetinkaya Konağı tescillendi
Anket Malatya'nın En Başarılı Belediye Başkanı?
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
Battalgazi Belediyesi’nde ‘Mobbing’ Mi Var? mask
Battalgazi Belediyesi’nde ‘Mobbing’ Mi Var?
Balkondan düşen kadın öldü! mask
Balkondan düşen kadın öldü!
Toplantıya Damga Vuran İhale mask
Toplantıya Damga Vuran İhale
9 Otobüsten 4’ü Şimdiden Bağlandı mask
9 Otobüsten 4’ü Şimdiden Bağlandı
Acı Haberi Çalık Verdi! mask
Acı Haberi Çalık Verdi!
Sarıgül, Malatya'da konuştu! mask
Sarıgül, Malatya'da konuştu!

GALERİ

REKORA ORTAK OLACAK mask
REKORA ORTAK OLACAK
Asırlık Çınar Hanife Nine Aşı Oldu! mask
Asırlık Çınar Hanife Nine Aşı Oldu!
Karnından 72 parça tümör çıkarıldı! mask
Karnından 72 parça tümör çıkarıldı!
Kendileri küçük ama kalpleri büyük mask
Kendileri küçük ama kalpleri büyük
Malatya Doğal Bir Plato mask
Malatya Doğal Bir Plato
Balkondan düşen kadın öldü! mask
Balkondan düşen kadın öldü!
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL