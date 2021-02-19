İlk cemre yarın düşüyor!

Sadece kor anlamına mı, sıcaklık anlamına mı, hayır. Eski Yunan felsefecilerinden, İslam felsefecilerinden klasik felsefeye kadar olan her şeyde, bütün felsefi düşünürlerde 4 temel unsur var. Biz buna 'Anasır-ı Erbaa' diyoruz" dedi.
Baharın gelişinin habercisi 'cemre'nin ilk havaya düşmesi bekleniyor. Halk kültüründe 'cemre'nin ne anlama geldiğini anlatan Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmet Çetin, her takvimin bütün toplumlarda mevsim değişimine göre ya da o yerin konumuna göre isim aldığını belirtti. Bunun kışın bitmesi, baharın başlangıcı veya yazın bitip güzün başlangıcı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Çetin, "Bütün bunların her bir kültür alanında, her medeniyet dairesinde farklı farklı adlandırmaları var. Cemre, ateş anlamında, sıcak anlamında kullanılıyor, kor anlamına geliyor. Sadece kor anlamına mı, sıcaklık anlamına mı, hayır. Eski Yunan felsefecilerinden, İslam felsefecilerinden klasik felsefeye kadar olan her şeyde, bütün felsefi düşünürlerde 4 temel unsur var. Biz buna 'Anasır-ı Erbaa' diyoruz. Bizim burada konumuz olan 'cemre' sıcaklık, ateş anlamına gelen 'cemre', diğer o üç unsuru yani havayı, toprağı ve suyu tabiri caizse döllemesi onlarla birlikte olması tabiatın yeniden canlanmasının habercisinden başka bir şey değil" dedi. ( İHA)
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.