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19 Şub 2021 - 14:58- Yaşam G: 19 Şub 2021 - 15:06

İlk cemre yarın düşüyor!

Baharın gelişini müjdeleyen birinci cemrenin 20 Şubat'ta havaya, ikinci cemrenin 27 Şubat'ta suya, üçüncü cemrenin 6 Mart'ta toprağa düştüğü varsayılır. Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmet Çetin, "Cemre, ateş, sıcak, kor anlamına geliyor. Tabiatın yeniden canlanmasının habercisinden başka bir şey değil" dedi.
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Sadece kor anlamına mı, sıcaklık anlamına mı, hayır. Eski Yunan felsefecilerinden, İslam felsefecilerinden klasik felsefeye kadar olan her şeyde, bütün felsefi düşünürlerde 4 temel unsur var. Biz buna 'Anasır-ı Erbaa' diyoruz" dedi.


Baharın gelişinin habercisi 'cemre'nin ilk havaya düşmesi bekleniyor. Halk kültüründe 'cemre'nin ne anlama geldiğini anlatan Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmet Çetin, her takvimin bütün toplumlarda mevsim değişimine göre ya da o yerin konumuna göre isim aldığını belirtti. Bunun kışın bitmesi, baharın başlangıcı veya yazın bitip güzün başlangıcı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Çetin, "Bütün bunların her bir kültür alanında, her medeniyet dairesinde farklı farklı adlandırmaları var. Cemre, ateş anlamında, sıcak anlamında kullanılıyor, kor anlamına geliyor. Sadece kor anlamına mı, sıcaklık anlamına mı, hayır. Eski Yunan felsefecilerinden, İslam felsefecilerinden klasik felsefeye kadar olan her şeyde, bütün felsefi düşünürlerde 4 temel unsur var. Biz buna 'Anasır-ı Erbaa' diyoruz. Bizim burada konumuz olan 'cemre' sıcaklık, ateş anlamına gelen 'cemre', diğer o üç unsuru yani havayı, toprağı ve suyu tabiri caizse döllemesi onlarla birlikte olması tabiatın yeniden canlanmasının habercisinden başka bir şey değil" dedi. ( İHA)

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19 Şub 2021 - 14:58 Malatya- Yaşam

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